AMD, 16 fiziksel 16 mantıksal olmak üzere 32 çekirdekli işlemcisini ortaya çıktı. Yeni işlemci, yeni soket yuvasını da beraberinde getiriyor.

Günümüz işlemci teknolojileri, tek çekirdek yerine çoklu çekirdekte çalışıyorlar. Geçmişte tek çekirdek çift çekirdek diye satılan bilgisayarlar, şimdilerde 8 çekirdekli işlemcilere kadar çıkmış durumdalar. Elbette 10-20 çekirdekli işlemciler de bulunuyor, ancak bu işlemciler kullanıcı odaklı olmuyorlar. Telefonların işlemcilerinin bile bilgisayarlara çok yaklaştığı düşünülürse, bilgisayarların artık yeni bir atılım gerçekleştirmesi gerektiğini söylemek gerekiyor.

AMD’nin üst düzey bilgisayarlarda sunması beklenen 16 çekirdekli “Whitehaven" işlemcileri ortaya çıktı. Yeni işlemci, 16 fiziksel 16 mantıksal olmak üzere toplamda 32 çekirdek performansı sunuyor. Her çekirdekte 3.6 GHz’lik turbo modu, 3.0 Ghz’da normal hızı bulunan Whitehaven, VCZ tarafından sızdırıldı. AMD Whitehaven’ların Intel’in X99 ve Skylake X’lerine rakip olarak çıkması bekleniyor.

Yepyeni bir soketle gelen yeni işlemcilerin DDR4 RAM birimini desteklemesi bekleniyor. AM4 soketi yerine “S3” isimli yeni bir soket desteği ile gelmesi beklenen Whitehaven, Ryzen ailesinden farklı olacak. Bu tarz işlemcilerin, normal kullanıcıların hayatına ne zaman gireceği pek bilinmiyor, ancak gelecekte bu tarz işlemcilerin bilgisayarımıza güç vereceğini bilmek, o bilgisayarlarda neler yapacağımız konusunda heyecan yaratıyor. GTA 5 açan değil, aynı anda 4 GTA 5 açan bilgisayarım var diye yapacağımız şakalar çok yakındır.

Yeni işlemcilerin önümüzdeki aylarda duyurulması beklenirken, yaz aylarında da satışa sunulması bekleniyor.