AMD Ryzen İşlemcileri Daha Satışa Çıkmadan Intel’i Tokatladı!

Üstün performansı ile dikkat çeken AMD Ryzen serisi, daha ön satışa çıkar çıkmaz Intel modellerini tokatladı!

AMD’nin tanıtır tanıtmaz tüm bilgisayar dünyasında yanku bulan yepyeni işlemci serisi Ryzen performansının yanı sıra satış başarısı olarak da gövde gösterisi yapıyor. Daha yeni ön siparişe çıkan AMD Ryzen serisi, üst seviyedeki R7 serisi işlemcileri ile Amazon’un en çok satanlar listesine bodoslama daldı.

Net bir tabir ile "peynir ekmek gibi satan" AMD Ryzen, Amazon'da ön satışa çıkar çıkmaz ilgi odağı olarak piyasada önemli bir yerde olacağının sinyalini daha ilk günden vermeyi başardı.

Hem Amerika hem de İngiltere sitelerinde ilk sırayı alan AMD Ryzen serisi, Ryzen R7 1800X, R7 1700X ve Ryzen R7 1700 ile çok satanlar listesinden düşmeyecek gibi görünüyor.

Aynı şekilde AMD Ryzen soketlerini destekleyen yeni nesil ana kartlarda da satış patlaması yaşanıyor. Böylece daha satışa çıkmadan 2 Mart’ta dağıtımı yapılacak olsa bile genel olarak Ryzen’in fiyat/performans noktasında olması ilgiyi katlayarak arttıracak gibi duruyor.