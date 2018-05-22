Ortaya atılan son iddia, Sony'nin PS5 konsolları için AMD ile ortaklığını gündeme getirdi.

Uzun zamandır dedikoduları çıkan PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı hala belli değil. Ortaya çıkan son bilgiler ise beklenen konsol için çok önemli bir bilginin sızmasını sağladı. Sony, şu sıralar AMD'nin Ryzen CPU teknolojisi üzerinde çalışıyor. Pek çok kişiye göre bunun anlamı PS5'lerde Ryzen mimarisine sahip bir AMD işlemci olacağı yönünde.

Bu durum Linux'un sitesi olan Phoronix tarafından ortaya çıkarıldı. Sony'nin elinde bulunan Advenced Technology Group'la bağlantılı bir programcı, AMD'nin Ryzen teknolojisi ile çalışarak PlayStation 4 geliştirme ortamında kullanılan bir bileşeni ZEN çekirdeği üzerinde geliştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Sony geliştiricileri, LinkedIn üzerinde bir proje üzerine çalıştıklarını doğruladılar.

Bunu doğrulayan bir diğer şey ise Sony'nin tahmin edilen 5. konsol piyasaya çıkış tarihinin Ryzen çekirdeğinin tekrarlamasının da bu tarihe uyması. Hem yeni Ryzen'ler hem de Sony'nin yeni konsolunun yakın tarihlerde çıkması bekleniyor. Umarız Sony bir an önce konsol tarihini açıklar ve bizim de kafamızdaki soru işaretler büyük ölçüde gider.