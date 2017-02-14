AMD Ryzen İşlemcilerinin 3DMark Skorları Ortaya Çıktı!

AMD Ryzen serisi işlemcilerin Futuremark’ın 3DMark benchmark testinden aldığı skorlar ortaya çıktı. İşlemcilerin çekirdek başına performans testinde Intel’in 1700 dolar değerindeki 10 çekirdekli i7 6950X işlemcisini geride bırakması dikkat çekiyor.

Daha önce AMD’nin yeni işlemci serisi Ryzen ile ilgili bazı sızıntı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu sızıntı bilgilere yenileri eklendi. AMD Ryzen serisindeki 4,6 ve 8 çekirdekli işlemcilerin benchmark skorları ortaya çıktı. Benchmark testinin yapıldığı uygulama ise Futuremark’ın popüler 3DMark uygulaması.

İşlemcilere ait benchmark skorları, sızdırılan iki görsel ile birlikte ortaya çıktı. Görsellerin biri işlemcilerin çoklu çekirdek performanslarını gözler önüne sererken diğer görselde ise çekirdek başı performansları ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte benchmark testinde gözüken 4,6 ve 8 çekirdekli üç farklı AMD Ryzen işlemci bulunuyor. Kod adlarıyla paylaşılan bu işlemciler “ZD3201BBM4KF4_34/32_Y”, “ZD3301BBM6IF4_37/33_Y” ve “ZD3406BAM88F4_38/34_Y”.

Çoklu performans testine baktığımızda, AMD Ryzen’ın 8 çekirdekli işlemcisinin overclock’lu halde 20.249 puan alarak listedeki işlemcilerden sadece Intel’in 1700 dolar fiyatlı 10 çekirdekli i7 6950X işlemcisinin gerisinde kaldığı görülüyor. Overclock’suz halde ise 17.878 alarak üç sıra geriliyor. 6 çekirdekli AMD Ryzen modeli 15.271 puan alırken 4 çekirdekli AMD Ryzen modeli ise 10.177 puan alıyor ve listenin son sırasına yerleşiyor.

Çekirdek başı performansa baktığımızda ise, AMD Ryzen işlemcilerinin listenin ortasına yerleştiğini görüyoruz. 6 çekirdekli AMD Ryzen modelinin 2.545 puan, 4 çekirdekli AMD Ryzen modelinin 2.544 puan, 8 çekirdekli AMD Ryzen modelinin ise overclock’lu halde 2.531 puan alarak listede art arda yer alıyor. 8 çekirdekli AMD Ryzen modelinin overclock’suz halinin aldığı puan ise 2.235. Ayrıca çekirdek başı performansta tüm AMD Ryzen işlemcilerinin Intel’in 10 çekirdekli i7 6950X işlemcisini geçtiği de dikkat çekiyor.