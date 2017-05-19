AMD'nin FAD etkinliğinin sona ermesinden bu yana yalnızca birkaç gün geçti. Şirketin bilgi işlem ve grafik yöneticisi Jim Anderson, premium dizüstü bilgisayar sektöründe yüksek performanslı Ryzen APU'ları tanıtacağını duyurdu.

Asus bu duyuruyu yapmak için uzun süre beklemedi. Aslında şirket, Ryzen tarafından kurulan ilk dizüstü oyun bilgisayarını yepyeni bir fragman niteliğinde videoyla duyurdu. Video çok şey göstermese de, bilgisayarın geleceğini kanıtladı.

Ryzen APU'ların yılın ikinci yarısında, tatil mevsimine doğru kesin olarak görülmesi bekleniyor olduğundan en az birkaç ay daha bu belirsizlik sürecek gibi. Ancak, bu fragmana dayaranak, Ryzen'in bazı dizüstü bilgisayarlarını tanıtması için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız gibi görünüyor.

AMD tekrar premium laptop sektöründe!

Asus 'Republic Of Gamers' markasını, en prestijli ürünler için ayırıyor. AMD'nin Ryzen APU'sunun etrafında ROG dizüstü bilgisayarları oluşturması oldukça konuşuluyor.

Bu ROG oyun dizüstü bilgisayarının Ryzen APU ile eşleştirilmiş bir RX Radeon grafik kartına sahip olup olmayacağını görmek çok ilginç olacaktır. Harici bir grafik kartı içermeyen Asus ya da başkasının herhangi bir üstün oyun dizüstü bilgisayarını hiç görmemiştik. Computex'te AMD'nin Ryzen APU'larının güçlü olmalarının çok özel bir GPU'dan kaynaklanmadığını öğrenmiştik.

Resmi olarak şirket, Ryzen APU'larının şu anki APU'lara kıyasla% 50 daha iyi CPU performansı ve% 40 daha iyi grafik performansı sağladığını belirtti; bununla birlikte güç tüketimi yarı yarıya iniyor. Başka bir deyişle, bugüne kadar gördüğümüz en güçlü bilgisayarlar olacaklar.