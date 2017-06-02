AMD'nin 32 çekirdekli işlemcisi, görebileceğiniz en büyük kullanıcı işlemcisi olacak. Yeni işlemcide uzun süredir alışık olduğumuz pin sayısından çok daha fazlası var.

AMD, Computex 2017’ye damgasını vurdu. Kısa süre önce Intel’in duyurduğu yeni Intel Core X ailesine rakip olarak Threadripper ailesini duyuran AMD, işlemcinin boyutu ile herkesi şaşırttı. Kullanıcı bilgisayarlarında yer almış en büyük işlemci sıfatını alacak yeni Threadripper işlemcilerde 2066 pin yer alıyor.

Ryzen 7’den iki kat daha fazla çekirdek bulunduracak Threadripper’da 16 fiziksel 16 mantıksal olmak üzere 32 çekirdek bulunacak. 64 PCIe 3.0 lane desteği ile gelecek işlemci için özel anakartlar ve soğutucular geliştirildi.

Piyasadaki soğutucuların karşılayabileceğinden daha büyük bir tasarımla gelen işlemci, kendisiyle beraber yeni soğutucular da doğuracak. LGA 2066 yuvasına uygun soğutucuların işlemci ile birlikte piyasaya sunulması bekleniyor. ThreadRipper’ın fiyatının ne kadar olacağı açıklanmadı, ancak üst düzey modelin 1000 dolardan fazla olması bekleniyor. Intel’in 36 çekirdekli işlemcisinin 1999 dolar gibi yüksek bir fiyata çıkacağı düşünüldüğünde bu işlemcinin de 1500 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz.

İşlemci ile birlikte AMD’nin Threadripper işlemcisini destekleyecek anakartlar da tanıtıldı. Gigabyte X399 Aorus ve Asus Zenith Extreme gibi anakartların Threadripper için özel soketle çıkacağı kesinleşti. Ürünün yaz aylarında piyasaya sunulması bekleniyor. Bakalım Intel ve AMD savaşında bu sene kim galip gelecek.