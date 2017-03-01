AMD'nin düzenlediği basın etkinliğine özel oyun performansları açısından iki canavar seri karşı karşıya geldi.

AMD ve İntel’in ipsiz sapsız rekabetini heyecanla takip etmeye devam ediyoruz. Bu kez haberler AMD’nin editörlere özel düzenlediği bir etkinlikten. Yani sonuçlar resmi, şirket bu testleri kendi düzenlese de sonuçları lehine çevirecek bir müdahalede bulunması o kadar basın mensubu karşısında pek mümkün değil. Zira böyle bir müdahaleden zararlı çıkabilirler.

İlk karşılaştırma AMD’s Ryzen 7 1700X, Intel Core i7-6800K farklı oyunlardaki performaslarını ortaya koyuyor. İntel’in işlemcisi AMD’ye kıyasla tam bir oyun canavarı olarak tanıtılsa da aradaki fiyat farkının performansların yakınlığı açısından çok da önemli olmadığını görüyoruz. Zira AMD’nin işlemcisi 399$’dan satışa sunulurken, İntel’in ise 434$ fiyatında olduğunu hatırlatmak gerekir. Ülkemizde fiyatlar elbette böyle kalmaz lakin aradaki fiyat farkı daha hissedilir olacaktır.

Bu testteki oyunların maksimum ayarlarda açıldığını ve her iki işlemci için de kulanılan ekran kartının NVIDIA GeForce GTX 1080 hatırlatalım. Yukarıdaki resim biraz bulanık fakat, sonuçları aşağıdaki tablolarda daha açık görmemiz mümkün.

İkinci Testte AMD Ryzen 7 1700, Intel Core i7-7700K ile karşılaşıyor:

Bu testte de sonuç farklı değil. İntel çipsetinin üstünlüğü kağıt üzerinde gözükse de AMD’nin 10$ daha ucuz olmasına rağmen oyun dışındaki yüksek verim isteyen işlerde ortaya koyduğu performansın daha içaçıcı durumda olduğu söyleniyor. Bu sefer kullanılan ekran kartı ise NVIDIA GeForce GTX 1070. Bu testin sonuçları işe şu şekilde:

Gözüktüğü üzere AMD ‘nin yeni Ryzen serisi işlemcileri düşük fiyatına rağmen İntel’e tehdit oluşturabiliyor. Özellikle oyun açısından AMD’nin gayet iyi optimize edildiğini söylemek mümkün. Tabiki bu sonuçlar ne kadar resmi olsa da, Ryzen serisinin piyasaya çıkacağı tarih olan 2 Mart’ı beklemek gerekiyor, gerçek dünyada yapılacak testler kimin baş pehlivan olduğunu daha net ortaya koyacaktır.

Son olarak AMD’nin yeni Ryzen serisinin beş farklı çipsetini bir toblaya yerleştirdik. Hem fiyat hem iç donanımı hakkında fikir edinebilirsiniz: