AMD, Sanal Gerçeklikte Atağa Kalktı!

AMD, sanal gerçeklik konusunda önemli bir yatırım yaptı.

Teknoloji sektörünün giderek yükselen en önemli şeylerinden olan sanal gerçeklik konusunda dev şirketler birbirleri ile yarışmaya devam ediyor. Bu konuda başta Facebook olmak üzere pek çok sektör devinin girişimleri, ciddi adımları mevcut. Şimdi ise bu modaya AMD de katılıyor.

Aslında AMD sanal gerçeklik sektörüne adım atma konusunda yeni değil. Şirket, geçtiğimiz yıl AMD Sulon Q VR sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtmıştı. Fakat şimdi AMD, sektöre ağırlığını koyabilecek bir hamle atıyor.

Sanal gerçeklik oyunlarında köklü bir devrim yapmayı hedefleyen ve bu konuda oldukça iddialı olan Nitero, artık AMD bünyesinde faaliyetlerine devam edecek. Özellikle kablosuz VR sistemleri konusunda uzman bir firma olan Nitero, hem sanal gerçeklik, hem de arttırılmış gerçeklik konusunda kablosuz ve tepki süresini en iyi şekilde sunacak sistemler üzerinde çalışmakta.

Nitero'yu satın alan AMD'nin öncelikli hedefi, sanal gerçeklik sistemlerini kablo gibi bir engeli ortadan kaldırarak olabildiğince işlevsel hale getirmek.