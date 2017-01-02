CES 2017'de Şov Yapmaya Hazırlanan AMD, Vega Temelli Ekran Kartlarını Tanıtacak!

Bilişim devleri, en büyük kozlarını CES 2017 organizasyonunda oynama hazırlanıyor. AMD, rakibi NVIDIA'nın canını sıkmaya aday model ailesini CES 2017'de tanıtıyor.

AMD nihayet son kararını verdi: Vega temelli ekran kartları CES 2017 organizasyonunda resmen tanıtılacak. Ön gösterimin yapılacağı CES 2017 organizasyonunun ardından, ekran kartları büyük ihtimalle Ocak sonu-Şubat ortası aralığında dünya çapında satışa sürülecek.

AMD, Vega mimarili ekran kartları için sitesine geri sayım sayacı yerleştirdi. Biz haberi yaptığımız anda, geri sayım yaklaşık 14 saattir devam ediyordu. Yani Vega'nın tanıtılmasına, an itibariyle 3 gün 3 saat kalmış durumda.

NVIDIA ise, AMD Vega'ya karşı yeni kozunu oynuyor: GeForce GTX 1080 Ti, standart 1080 modeline kıyasla kayda değer ek performsla oyun müdavimlerinin karşısına çıkacak.

AMD Vega Hakkındaki Gerçekler ve Dedikodular

Vega, çok satan ve otoritelerden tam puan alan RX serisinin geleceği konumunda. Temel bir Vega ekran kartının bile RX ailesinin tepe noktasından bile daha fazla ses getirmesi bekleniyor. Tüm Vega modellerinde HBM2 ve GDDR5X mimarilerinden faydalanılmış.

16 GB HBM2 Bellekli Ekran Kartı

Dedikodular gerçekliğin ufku ile buluştuysa, Vega serisinde 16 GB HBM2 bellek teknolojisi ve MI25 donanımsal hızlandırıcı olacak. Vega 10 Grafik İşlemcisi 12,5 Teraflop veri işleyebilirken, MI25 sayesinde bu rakam ikiye katlanacak.

NVIDA P100'ün Başı Belada

AMD Vega, rakibi NVIDIA P100'e göre daha fazla veri işlerken, PSU'nuzda 300 watt'dan daha az enerji çekecek. Pascal mimarisi üstüne geliştirilen P100'ün ise en az 300 watt ile yetinmesi bekleniyor. P100'de 3840 Cuda çekirdeği bulunurken, Vega 10'da bu değer 4096'dan fazla olacak. NVIDIA 16 nanometrelik bir teknoloji inşa ederken, Vega 14 nanometre ile rakibine meydan okuyacak. Doom oyununda yapılan ön testlerde Vega, Pascal mimarisinden biraz daha hızlı olduğunu gösterdi. Ancak bu her oyun için geçerli olmayabilir. Yani, ekran kartı çıktıktan sonraki test değerlerini beklemekte fayda görüyoruz. Yine de şunu söylememiz mümkün: NVIDIA GeForce 1080, hiç bu kadar ciddi bir rakiple yüzleşmemeşti. ne de olsa Radeon RX400 serisi dışında hiçbir AMD modeli, GTX 1080'e yaklaşamamıştı.

Vega ile Star Wars Battlefront Keyfi

Eğer sızan söylentiler doğruysa, Vega GPU ve uygun işlemci ile Star Wars Battlefront, 4K Ultra seçeneklerde 60 FPS'den yüksek değerlerde oynanabilecek.