AMD Vega, Hız Testinde Rakiplerini Geride Bırakıyor!

AMD Vega, yapılan hız testinde Titan Xp ve GTX 1080 gibi dev rakiplerini geride bıraktı.

AMD, geçen ay Vega mimarisine dayanan ilk Radeon kartı olan Radeon Vega Frontier Edition'ı açıklamıştı. Vega, tüketiciler için birkaç ay sonra sunulacak, yine de henüz resmi bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak internete sızdırılan hız testlerinden sonra, Nvidia'nın amiral gemilerine karşı performansı hakkında fikir sahibi olabiliyoruz.

AMD'nin Masaüstü CPU pazarlama müdürü Don Wolig, Nisan ayında düzenlenen bir AMA toplantısında, Vega performansının Nvidia'nın GTX 1080 Ti ve Titan Xp ile karşılaştırıldığında gerçekten iyi olduğunu söylemişti.

Kıyaslama, Ultra ayarları ve TSAA [8TX] ile 4K'da (3840 x 2160) çalışan Doom ile test ediliyor. Vega, Titan Xp ile kıyaslandığında, 25 fps daha fazla ortalama bir kare hızına sahip, GTX 1080'in yanında ise 80 fps yani yüzde 129 daha hızlı.

Düşük seviyede Doom'u çalıştırırken AMD kartlarını tercih eden bir kurumun yaptığı hız testinde rakamların etkileyici olduğunu görüyoruz. Şirket kıyaslamanın resmi olup olmadığını doğrulamamış, bu nedenle daha fazla bilgi edinmek için SIGGRAPH'ın testine kadar beklemek zorunda kalacağız.

Hız testi tamamen gerçek verilere daynıyorsa Nvidia, ileri teknoloji GPU pazarında AMD ile ciddi bir rekabet içerisinde olacak gibi duruyor.