Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden AMD, tüketicilere daha fazla seçenek sunmak için Ryzen 2000 serisindeki ürün portföyünü yeni mobil ve threadripper işlemciler ile genişletmeyi planlıyor.

İşlemci piyasasında Intel ile arasındaki farkı kapatmak isteyen AMD, ZEN mimarisinin daha yüksek frekans hızı sunacak şekilde güncellenmesiyle oluşturulan 2600, 2600X, 2700 ve 2700X işlemcilerini agresif bir fiyat politikası ile piyasaya sunmuştu. Fakat bunlarla yetinmeyen AMD, ürün portföyünü yeni işlemciler ile zenginleştirecek.

Videocardz tarafından teyit edilen bilgilere göre AMD, giriş seviye için yeni Ryzen 3 2100, 2300X ve 2500X işlemcilerini piyasaya sürecek. Tamamı dört çekirdekli yapıda olacak olan işlemcilerden 2500X’in bütçe dostu oyuncu bilgisayarlarını hedef alacağı düşünülüyor. Bunun için AMD’nin daha uygun bir fiyat politikası izlemesi şart.

AMD, mevcut 2200U, 2300U, 2500U ve 2700U mobil işlemcilerine de yeni alternatifler olarak Ryzen 3 2000U, Ryzen 5 2600U ve Ryzen 7 2800U'yu ekleyecek. Fakat tüketicileri asıl heyecanlandıran AMD’nin yeni Threadripper işlemcileri olacak. Birinci nesil işlemcilerin yerini alacak Ryzen 2900X, 2920X ve 2950X’in frekans hızını ciddi şekilde arttırması bekleniyor.

Resmi AMD ürün listeleme sayfası, yeni işlemcileri halka açık bir şekilde göstermese de ürün isimleri ve numaraları görüntülendi. Bu nedenle yeni işlemcilerin varlığı dışında ek bir bilgi edinmek mümkün olmadı. Fakat ilerleyen haftalarda AMD, yeni işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlanırken daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.