Nvidia’nın AMD’ye karşı başlattığı ve rekabete pek uygun olmayan girişime karşılık AMD’den cevap geldi.

Nvidia’nın tartışmalı GeForce Partner Programına (GPP) AMD’den beklenen açıklama geldi. Nvidia’nın bir süredir AMD’yi oyun sektörünün dışına itmek istediği konuşuluyordu. AMD’nin bugün yaptığı açıklamayla ikili arasında savaş başlamış oldu. Nvidia’nın GPP programı kapsamında tekel bir pazar hakimiyeti üzerinde çalışması pek çok küçük şirketi zor durumda bırakırken, iki büyük üreticiyi karşı karşıya getirdi.

İddialara göre Nvidia, PC ve grafik kart üretiminde AMD’yi oyun markalarından uzaklaştırmaya çalışıyor. Asus, MSI, Gigabayte gibi firmaların elinde bulunan Asus ROG, MSI Gaming, Gigabyte AORUS gibi oyuncular için üretilen ekran kartlarında kullanılan markaları Nvidia’nın ekran kartlarına özel olarak tutulmasını isteyen şirket, bu markalarla çıkan AMD kartlarının farklı bir isme geçirilmesini diğer firmalara zorla da olsa kabul ettirdi. Asus’un yaptığı açıklamayla ROG serisinin yanında AMD kartları için Arez serisini getirmesinin ardında bu sebep yatıyor.

Nvidia her ne kadar bu iddiaları kabul etmese de, GPP’nin tam olarak AMD’yi sektörden uzaklaştırmaya çalıştığını gören kişiler, Nvidia’ya şimdiden tepki göstermeye başladılar. Bu tepkilere son olarak AMD’den de destek geldi. Nvidia’yı “anti-gamer” ve anti-rekabetçi” olarak tanımlayan AMD’den Scott Herkelman;

“PC oyunlarının gurur duyduğu şeylerin başında özgürlük fikri geliyor. Seçme özgürlüğü. Oyun nasıl oynanır, ne zaman oynanır ve özellikle de ne oynanır? PC oyuncularının elinde geniş bir seçme alanı bulunuyor. Kendi PC’lerini oluşturup yeni sürüme geçirebilir veya internetten oluşturulmuş şekilde sipariş verebilirler. İstedikleri bileşenleri seçme özgürlüğüne bağlı olarak, kendilerine bilgisayar toplayabilirler. Seçim özgürlüğü, PC oyuncularının temelidir.

Gelecek haftalarda ekran kartı satış ortaklarımızın AMD Radeon ürününü taşıyan yeni markalar çıkarmalarını bekliyoruz. AMD, oyuncular bir Radeon RX grafik kartı seçtiğinde, bu özgürlüğü tekrar kazanacaklarına dair söz veriyor.

Bu yeni markalar, çoğu oyuncunun istediği açıklık, yenilikçilik ve kapsayıcılık değerlerini paylaşacak. Sektördeki diğer kişiler gibi oyuncuları zor duruma düşürecek özel çözümleri seçmelerine izin vermeyecek, yalnızca hak ettikleri erişime sahip olmalarını sağlayacak” diyerek, piyasadaki rakipleri Nvidia’ya karşı bir savaş başlatmış oldu.

Nvidia’nın şeffaf olmadığını ve çok fazla kısıtlama yaşattığını belirten AMD; Asus, Gigabyte, MSI gibi markaların altında çıkacak yeni AMD kartlarının bu kısıtlamaları yaşatmayacağını açıkladı.