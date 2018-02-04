Amerika 2019'da 5G Teknolojisine Geçmeye Hazırlanıyor

Amerika, daha yüksek veri hızları için devrimsel bir nitelik taşıması beklenen 5G'ye geçiş için son düzlüğe girmiş gibi görünüyor.

2019 yılı 5G'ye geçiş için önemli bir sene olacak. Geçtiğimiz dönemlerde 5G'ye geçiş yapan ilk ülke olmak istediğini açıklayan ve 2018 yılında çeşitli denemeler yapacağını açıklayan San Marino'dan sonra, Amerika Birleşik Devletleri cephesinden de çeşitli haberler geliyor. Amerika'nın ünlü telekominikasyon şirketi Sprint, 2019 yılının ilk yarısında 5G'ye geçeceğini açıkladı.

Sprint'in CEO'su Marcelo Claure, yaptığı açıklama ile 5G'ye uyumlu yeni antenlerini baz istasyonlarına entegre etmeye başladıklarını açıkladı. Bu sayede şu an için %50'lik dilimi 2.5GHZ standardını destekleyen baz istasyonlarının, 2019'un başına değin tamamı destekleyecek şekilde çalışmalar sürüyor.

Bununla birlikte 4G'den 5G'ye geçişin ücretlerde de ciddi bir zamma sebep olacağı da kesinleşti diyebiliriz. 5G'ye geçişin oldukça masraflı ve sürdürülebilirliğinin de zor olduğu belirtiliyor ve bununla birlikte olabilecek en uygun fiyatlardan hizmet verileceği de Sprint tarafından eklenmiş. Bakalım 5G ülkemizde ne zaman standart halini alacak ve bunun fiyatlara etkisi ne olacak?