Amerika'da Arabaların Yarısını Donduran Soğuk!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Eyaleti'nin başkenti Boston yakınlarında, meydana gelen kar fırtınaları sebebiyle arabaların alt kısımları buz tabakalarının içerisinde kaldı.

Adam Abougalala tarafından Twitter'da paylaşılan bir videoda yaşanan ilginç donma olayıyla ilgili büyük bir ilgiyi kendisine çekti. Daha sonra ünlü televizyon kanalı CNN'e konuşan Abougalala, elektrik ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını bildirdi.

Abougalala, tarafından paylaşılan görüntülerin ilginç olan yanı ise, yağan kar sonrası başlayan donma olayının arabaların alt kısımlarını tamamen (tabir yerindeyse) ele geçirmiş olması. Bu durumda arabaların çalışmaz durumda olduklarını söylemek de yanlış olmaz.

Bölgede yoğun kar yağışı olduğu belirtilirken kimi kesimlerde sıcaklığın 0'ın altında 40 dereceye kadar düştüğü söylendi. Öte yandan birçok evsizin yaşadığı Amerika'da CNN'in belirttiğine göre 19 kişi de bu hafta süren yoğun fırtına sebebiyle hayatını kaybetti.

Ülkemizde de yoğun yağışlar ve don olayları her kış yaşanıyor. Sizin böyle bir duruma yönelik çözümünüz var mı? Lütfen yorumlarda belirtin.