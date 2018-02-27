Amerika'da bir türlü gerçekleştirilemeyen idam adeta bir rezalete dönüştü. 3 saatlik süreç mahkumun idam edilememesiyle son buldu.

22 Şubat 2018 gününde idam edilmesi gereken ve infazı zehirli iğne ile gerçekleşmesi gereken Doyle Lee Hamm'ın intiharı adeta bir rezalete dönüştü. Tam 3 saat boyunca zehirli iğne ile bir türlü infazı gerçekleştirilemeyen mahkum, tüm bu sürecin sonunda tekrardan idam bekleyen mahkumların olduğu koğuşuna döndü.

İdam cezasının legal olmasıyla bilinen Alabama eyaletinde, tam 30 senedir idam edilmeyi bekleyen ve tüm bu süreci idamlık mahkumların bulunduğu koğuşunda geçiren Doyle Lee Hamm'ın, eyalet tarafından belirlenen idam tarihi geldiğinde, normal prosedür kendisinin zehirli iğne ile acısız bir biçimde öldürülmesi üzerineydi. Zehirli iğneyi tam 3 saat boyunca enjekte edecek bir damar bulamayan idam ekibi, Lee Hamm'ın vücudunda tam 12 delik açmasına ve her tarafını kanlar içerisinde bırakmasına rağmen bir türlü enjeksiyonu gerçekleştiremedi.

Belirlenen idam saatinin dolması üzerine tüm bu süreç mahkumun yara bere dolu vücuduyla geri gönderilmesiyle son buldu. Bir motel sahibini öldürmekten 1987'den beri hapiste bulunan Hamm ve avukatı tüm bu süreci 'işkence' olarak nitelediler. Vücudunda hissettiği acılar bir kenara, zaten ölüm korkusu yaşayan birinin, suçlu da olsa 3 saat boyunca bu korkuyla idam edilmeye çalışılması tam anlamıyla rezalet bir durum.

Kendisi her ne kadar suçlu da olsa 30 sene boyunca suçunun cezasını çekip daha sonra zaten idam edilecekken yaşadıkları konusunda empati kurmamak elde değil. Hamm, önümüzdeki günlerde yeniden belirlenecek idam günü sonrası bu kez sorunsuz bir biçimde idam edilmeye çalışılacak.