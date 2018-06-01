Bir Uber Sürücüsü, Tartıştığı Yolcuyu Silahla Öldürdü

Ülkemizde uzun bir süredir olay olan ve hakkında birçok yorum yapılan Uber, bu defa oldukça kötü bir olayla gündeme geldi. Yolcusuyla tartışmaya giren Uber şoförünün, müşterisini öldürdüğü iddia ediliyor.

Ülkemizde uzun süredir sarı taksilerle mücadele eden ve son günlerde bu mücadeleyi kaybetmiş gibi gözüken Uber, Amerika'da çok kötü bir olayla gündeme geldi. Ülkemizde çoğunlukla sessiz kalan taraf olan Uber, yurt dışında genelde taciz, cinayet gibi olaylarla anılmaya başladı. Colorado’da bulunan Denver eyaletinde gerçekleşen olayda, bir Uber sürücüsü arabasında bulunan kişiyi öldürdü.

Olayın detayların anlatan Denver polisi Sonny Jackson, bir Uber sürücüsü ile yolcu arasında tartışma yaşandığını ve sonrasında sürücünün yolcuyu kurşunlu silahla vurduğunu belirtti. Vurulmanın ardından hastaneye kaldırılan yolcu, hayatını kaybetti.

Şu an için olay sadece iki kişi arasında geçmiş ve Uber sürücüsü yolcuyu öldürmüş gibi görünüyor, ancak Denver polisi, bunun daha net olarak bilinmediğini ve konu hakkında spekülasyon yaratmamak için yorumda bulunmayacağını söyledi.

12:30 ve 12:45 aralığında gerçekleşen olayın detaylarını öğrenmek isteyen polis teşkilatı, bölgeden geçen veya o an bulunan herkese tartışmayı görüp görmediklerini soruyor. Tüm oklar Uber şoförünü gösterirken, polislerin olayın detayına inmesi ise kesinlikle hayranlık uyandırıcı.