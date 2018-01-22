Hükümetin Lokavtı SpaceX'i Olumsuz Yönde Etkiliyor

Geçtiğimiz hafta başlayan ve halen devam eden resmi kurumların grev kararı, SpaceX'in Falcon Heavy adlı roketinin uçuş denemesini yapamamasına neden oldu. Söz konusu grevin devamı halinde, ISS'e yapılacak uçuşların da olumsuz yönde etkilenebileceği belirtiliyor.

Hükümetin çalışmayı durdurması sadece NASA gibi resmi kurumları etkilemiyor. SpaceX gibi özel sektörde yer alan uzay uçuşu firmalarının plan değiştirmelerine de neden oluyor.

Kurucusu Elon Musk olan firma, yeni büyük roketi Falcon Heavy’nin ilk uçuşunu Ocak ayı sonu için planlamıştı ilk aşamada. Fakat bu zaman dilimi, hükümetin iş durdurması dönemine denk geldiği için belirsizlik kazandı.

Bu hafta sonunda Florida’da bulunan Cape Canaveral üssündeki Kennedy Space Center’da Falcon Heavy’nin test uçuşunu gerçekleştirmeyi planlayan firma, bu yeni gelişme nedeniyle uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

SpaceX özel bir firma ama, casus uydular da dahil olmak üzere devlete ait bir takım yükleri de uzaya taşımıştı. Firma, roket geliştirme işlemlerinde yaşanacak gecikmelerin, ulusal güvenlik noktasında sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

SpaceX’in sözcüsü John Taylor eposta ile yaptığı bir bildiride “Bu lokavt, Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS)’in gelecek uçuşları için kritik öneme sahip Falcon Heavy sunumunu olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

Söz konusu iş durdurma eyleminin SpaceX’in planlı Falcon Heavy ya da Falcon 9 operasyonlarının ne oranda ertelenmesine neden olacağı tam olarak bilinmiyor.

Eğer lokavt gelecek haftaya sarkarsa, firmanın Lüksemburg için gerçekleştireceği iletişim uydusunun uzaya gönderilmesi işlemini kesinlikle etkileyecektir.

Daha da uzarsa, Uluslararası Uzay İstasyonu’na hizmet edecek uçuşları etkilemesi de gündeme gelebilir.