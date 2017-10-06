Amerika'da Liselerde Espor Karşılaşmaları Düzenlenecek

Connecticut’taki lise öğrencileri, yeni okullar arası espor programı sayesinde kendilerini dijital savaş alanında kanıtlama şansını yakalayacaklar.

Connecticut, ‘Electronic Gaming Federation’la iş birliği yapacak ilk eyalet oldu. Bu da demektir ki lise seviyesi ‘espor’ yarışmacıları önümüzdeki ilkbahar sezonundan itibaren birbirleriyle yarışmaya başlayacaklar.

‘Espor’ ligiyle ilgilenen liselerin online olarak başvuru yapmaları ve Connecticut eyaletindeki okullar arası atletizmi yöneten ‘Connecticut Okullar Birliği’nin yetki alanına girmeleri gerekiyor. Her ne kadar şu an itibariyle sadece Connecticut’taki okullar kayıt yaptırabiliyor olsalar da, EGF’nin web sitesinde diğer katılımcıların önümüzdeki aylarda açıklanacağı belirtiliyor.

EGF daha önce Connecticut’ta bulunan 15 okul bölgesiyle bir test sezonu organize ederek, ‘espor’ alanında faaliyet göstermişti.

Kazananlara burs sunan UConn, EGF’nin üniversitelilere özel ligine uzun süre katılım sağlamıştı.

EGF’nin bu tip program ve liglerle amacı, üniversite ve lise seviyesinde NCAA benzeri, fakat daha iyi, rekabetçi oyunculuk ortamı oluşturacak bir organizasyon birimi oluşturmak.

Liselere organize espor oyunları getirmek aslında Connecticut’tan gelmişti. Basın açıklamasına göre espor’ları Connecticut liselerine getiren ilk kıvılcım, ‘Connecticut’s New London Public Schools’ da danışmanlık yapan Clint Kennedy imiş.

Lise seviyesi espor yarışmalarında StarLeague’in ‘League of Legends turnuvaları’ gibi müsabakalar da düzenleniyor fakat hiç biri Connecticut’ın okul sistemlerinde olduğu gibi benimsenmiyor.

Eğer EGF, Connecticut liseleriyle tam bir sezon geçirmeyi başarırsa, esporların diğer spor programları gibi tüm Amerika çapındaki okullara yayıldığını görebiliriz.