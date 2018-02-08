AVM'leri Yönetebileceğiniz Ücretsiz Oyun: American Mall

Bloomberg tarafından hazırlanan bu oyunla Amerika'da bitme noktasına gelen AVM'leri yöneterek ayakta tutmaya çalışacağız.

Amerika'da bugünlerde AVM sahipleri zor günler geçiriyor. Bu tür yerleri günümüzde ayakta tutabilmek için AVM sahiplerinin oldukça radikal kararlar vermesi veya olağandan çok daha fazla bütçe ayırarak bu tür yerleri daha cazip hale getirmesi gerekiyor. Bloomberg tarafından hazırlanan bu yarı tycoon, yarı belgesel tadındaki oyunla bir alışveriş merkezini ayakta tutmaya çalışıyoruz.

Oyuna başlarken üç ayrı alışveriş merkezi sahibinden birini seçiyoruz ve kapanmaya yüz tutan ve sorunlarla boğuşan bir AVM'nin kontrolünü ele alıyoruz. Amerikan ekonomisindeki yerini git gide kaybeden bir AVM'nin sorunlarıyla boğuşmak, önemli tüm detayları ele almak ve bu mekanı iflasın eşiğinden alıp yukarılara taşımak zorundayız.

Aslında oyun 'sonsuz' bir yapıya sahip ve AVM işler halde olduğu sürece hiç bitmeyecekmiş gibi görünse de, oyunun bir 'The End' safhası olduğu belirtilmiş. Bunu nasıl gerçekleştireceğinizi bulmaksa size kalıyor. Oyunu herhangi bir şekilde bilgisayarınıza indirmeden, direkt olarak tarayacınız üzerinden oynayabilirsiniz. Bloomberg tarafından tasarlanan oyunu ücretsiz oynamak için buraya tıklayabilir, yorumlarda beğenip beğenmediğinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.