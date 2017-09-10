Amerika Birleşik Devletleri şu aralar kasırgalardan uğradığı yıkımdan dolayı hala yaralarını sarıyor. ABD'li silah sahipleri ise bu sabah Florida sahillerine ulaşacağı tahmin edilen Irma Kasırgası'na ateş etmeyi planlıyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başı şu sıralar kasırgalarla dertte. Bir çok resmi can ve mal kaybına sebep olan kasırgalardan en yıkıcısı Harvey ile geçtiğimiz haftalarda tanışmıştık. Şimdi de sıra muhtemelen bu sabah Florida sahillerine vuracağı tahmin edilen Irma kasırgasında. Yine oldukça yıkıcı olacağı tahmin edilen kasırga sebebiyle, kasırganın geçeceği tahmin edilen bölgelerde yaşayan insanlar yaşadıkları yeri bir süreliğine terk etmek zorunda kaldılar bile.

22 yaşında bir Florida sakini olan Ryon Edwards ise şu sıralar bir sosyal medya kasırgasının ortasında kalmış durumda. Kendisi can sıkıntısından ve kasırgaların verdiği stresten dolayı kasırganın sahile ulaştığı saatlerde, "Irma kasırgasına ateş ediyoruz" şeklinde bir etkinlik açmış. Ancak etkinlik o kadar ilgi görmüş ki yazının yazıldığı an itibariyle 25 bin kişi etkinliğe gidiyor 53 bin kişi de gitmeyi düşünüyor.

Irma şu anda Karayiplerde geçtiği yol üzerinde büyük bir yıkım bıraktı. Edwards ise etkinliğinin bu kadar ünlü olacağını beklemediğini söylüyor. Karayipte 1.2 milyon kişiyi etkileyen ve 23 kişinin de ölümüne yol açan Irma kasırgasının ülkelerine gelişinin stresini bu şekilde atan Amerikan vatandaşlarının merkezi haline gelen etkinlik sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Irma kasırgasının Florida sahiline ulaşmasından sonra etkileri ne olacak bilmiyoruz. Ancak umarız kasırgaya ateş edecek arkadaşlardan da, diğer insanlardan da büyük bir can kaybı yaşanmaz.