'Sürücüsüz' Aracın İçinde Koltuk Kostümlü Sürücü Bulundu!

Amerika'nın Virginia eyaletinde bir 'sürücüsüz' aracın içinde koltuk kostümü giymiş bir sürücü bulundu.

Geçtiğimiz hafta Virginia Arlington sakinleri için sıradan, ancak bir kişi için çok tuhaf bir gün yaşandı. Bir adet Ford Transit minibüs, sürücüsüz şekilde trafikte ilerliyordu. Amerika'da sürücüsüz araç denemeleri çok fazla olduğundan bunu sıradan bir şey olarak görebiliriz. Ancak NBC 4 muhabiri Adam Tuss, kırmızı ışıkta duran 'sürücüsüz' minibüse yaklaştığında olay çok tuhaf bir hal aldı.

Tuss, aracın içine baktığında 'sürücü koltuğunun' iki kolu ve bacağı olduğunu fark etti. Muhabir, kostüm giymiş sürücü ile konuşmaya çalışsa da bir cevap alamadı ve araç yeşil ışık yanınca hızla uzaklaştı.

Bu olay akıllara, sürücüsüz araçlar kadar 'gizli' sürücülü araçlar olduğunu da düşündürüyor. Tuss, olayın detaylarını öğrenmek için yetkililerle iletişime geçse de kayda değer bir cevap alamadı.

Olay bir şaka kurgusu olabilir ya da gerçekten bir sürücüsüz araç testidir, ancak tuhaf olan aracın içindeki sürücüyü neden saklamak istedikleri. Google, Uber gibi şirketler sürücüsüz araç testlerinde sürücü koltuğunda birini bulunduruyor ve sürücüyü gizlemek için komik durumlara düşmüyorlar.

İnsanlar hala sürücüsüz araçlara güvenemezken böyle ilginç yöntemler kullanılması şirketlerin de araçlara güvenmediğinin bir göstergesi gibi algılanabilir ve milyon dolarlar harcanan projeler basit hatalar yüzünden karşılık bulmayabilir.

Virginia Teknoloji Enstitüsü, dün tuhaf aracın kendi sürücüsüz otomobil çalışmalarına ait olduğunu kabul etti. Açıklamalarına göre çevreye, araçlarına güvenlerini göstermek için sürücüyü gizlemek istemişler. Muhtemelen bir sürücü olduğu ortaya çıktığında tam tersi etki yaratmıştır.