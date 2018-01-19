Amerika'da Üç Bitcoin Operatörüne Dolandırıcılık Cezası

Adları açıklanan iki firmanın bitcoin satışı yapmadıkları halde yapıyormuş gibi görünerek, dolandırıcılık suçuna iştirak ettikleri açığa çıktı.

Amerikan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu bugün yaptığı bir duyuruyla üç sanal para operatörüne karşı federal sivil uygulama eylemi kararı aldığını bildirdi. Davalardan birinin içeriği açıklanmamakla birlikte, cezaya muhatap olan diğer iki firmanın adlarının CabbageTech ve Entrepreneurs Headquarters Ltd. olduğu belirtildi. Söz konusu cezalar dolandırıcılık, aldatıcı tanıtım, güveni suistimal gibi sebeplerden ötürü verildi. Bu ceza, CFTC’nin bitcoin hisselerinin işlem görmesine izin vermesinden sonra verilen ilk ceza oldu.

Bitcoin son zamanlarda dönmedolap misali ilerliyor. Sanal para biriminin değeri serbest düşme halinde. İki gün önce 10.000 doların altına düşen para, bir aydan kısa bir süre içerisinde kazandığı zirve değerinin yarısını kaybetmiş oldu. Coinbase verilerine göre yazının yazıldığı saatlerde kısmi bir değer artışı yaşanmıştı. Bitcoin’in değeri şu an itibariyle 11.000$’ın ortalarında yer alıyor.

Bunun yanında bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin global ekonomiyi tehdit edebileceğine dair endişeler de bulunuyor. Bu sebepten dolayı önlem alan tek ülke Amerika değil. Çin, kaynak kullanımları ve yatırımcılar üzerindeki etkileri nedeniyle bitcoin kazma işleminden düzenli olarak çıkma aşamasına girmiş bulunuyor. Amerika ve Japonya’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü pazarı olan Güney Kore ise Aralık ayında isimsiz tüm kripto para hesaplarını yasaklayarak döviz alışverişlerinin takibine yönelik yeni kanunlar çıkarmıştı.

CTFC Enforcement Director ve Securities and Exchange Commission Enforcement Co-Directors’ın ortaklaşa yaptıkları bir duyuruda Amerikan hükümetinin kripto para işlemlerini daha yakından kontrol edeceğini belirtmişlerdi. Yapılan ikili duyuruda “Piyasada yer alanlar dijital enstrümanlar sunduklarına dair sözümona girişimlerle dolandırıcılık yapmaya kalkarlarsa, SEC ve CFTC bu oluşumların arkasında yatan faktörleri inceleyerek işlemlerin iç yüzünü analiz edecek, federal güvenlik ve emtia yasalarının ihlaline karşı dava açacaktır” denildi.