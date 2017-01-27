Amerika'daki En İyi 20 Teknoloji İşi

Glassdoor, şu anda Amerika’daki en iyi 50 işin yer aldığı bir rapor yayınladı. Raporda teknoloji işleri ön plana çıkıyor. Glassdoor’un baş ekonomisti Andrew Chamberlain’in Business Insider’a yaptığı açıklamaya göreyse, listede yer alan en iyi teknoloji işlerinden birine sahip olmak için illa da teknoloji endüstrisinde çalışmak gerekmiyor. Chamberlain, çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren birçok firmanın teknoloji alanında çalışanlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Raporda yer alan işlerin her birine, Glassdoor’un belirlediği 5 üzerinden bir “iş skoru” verilmiş ve işlerin sıralaması buna göre belirlenmiş. Glassdoor’un iş skorunu belirlerken dikkate aldığı kriterler ise “iş memnuniyeti” puanı (5 üzerinden), açık pozisyon sayısı ve maaş. Aşağıda Glassdoor’un bu raporundan derlenen toplamda 20 teknoloji işi bulunuyor. Bunlardan 14’ü şu andaki en iyi teknoloji işleriyken 6’sı ise Glassdoor’un yakın gelecekte popüler olacağını düşündüğü teknoloji işleri.
20. Scrum Master
- İş Skoru: 3,9
- İş Memnuniyeti: 3,5
- Açık Pozisyon Sayısı: 1.323
- Ortalama Taban Ücret: 95.000 Dolar
19. Ağ Yöneticisi
- İş Skoru: 3,9
- İş Memnuniyeti: 3,7
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.030
- Ortalama Taban Ücret: 62.000 Dolar
18. Kullanıcı Arayüzü Geliştiricisi
- İş Skoru: 4,0
- İş Memnuniyeti: 3,6
- Açık Pozisyon Sayısı: 1.122
- Ortalama Taban Ücret: 91.000 Dolar
17. Php Geliştiricisi
- İş Skoru: 4,0
- İş Memnuniyeti: 3,5
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.921
- Ortalama Taban Ücret: 80.000 Dolar
16. Veri Mimarı
- İş Skoru: 4,0
- İş Memnuniyeti: 3,5
- Açık Pozisyon Sayısı: 1.334
- Ortalama Taban Ücret: 114.000 Dolar
15. Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
- İş Skoru: 4,0
- İş Memnuniyeti: 3,5
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.070
- Ortalama Taban Ücret: 120.000 Dolar
14. İş Zekası Geliştiricisi
- İş Skoru: 4,0
- İş Memnuniyeti: 3,9
- Açık Pozisyon Sayısı: 837
- Ortalama Taban Ücret: 83.000 Dolar
13. Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı
- İş Skoru: 4,1
- İş Memnuniyeti: 4,0
- Açık Pozisyon Sayısı: 950
- Ortalama Taban Ücret: 80.000 Dolar
12. Ürün Müdürü
- İş Skoru: 4,2
- İş Memnuniyeti: 3,4
- Açık Pozisyon Sayısı: 5.536
- Ortalama Taban Ücret: 107.000 Dolar
11. Teknik Hesap Yöneticisi
- İş Skoru: 4,2
- İş Memnuniyeti: 3,9
- Açık Pozisyon Sayısı: 1.968
- Ortalama Taban Ücret: 66.000 Dolar
10. Sistem Yöneticisi
- İş Skoru: 4,2
- İş Memnuniyeti: 3,7
- Açık Pozisyon Sayısı: 4.046
- Ortalama Taban Ücret: 68.000 Dolar
9. Mobil Geliştirici
- İş Skoru: 4,3
- İş Memnuniyeti: 3,7
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.130
- Ortalama Taban Ücret: 85.000 Dolar
8. Kalite Kontrol Müdürü
- İş Skoru: 4,3
- İş Memnuniyeti: 3,7
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.531
- Ortalama Taban Ücret: 92.000 Dolar
7. Yazılım Mühendisi
- İş Skoru: 4,3
- İş Memnuniyeti: 3,5
- Açık Pozisyon Sayısı: 17.085
- Ortalama Taban Ücret: 101.000 Dolar
6. Çözüm Mimarı
- İş Skoru: 4,4
- İş Memnuniyeti: 3,7
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.232
- Ortalama Taban Ücret: 125.000 Dolar
5. Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı
- İş Skoru: 4,4
- İş Memnuniyeti: 4,0
- Açık Pozisyon Sayısı: 1.691
- Ortalama Taban Ücret: 92.500 Dolar
4. Veri Tabanı Yöneticisi
- İş Skoru: 4,5
- İş Memnuniyeti: 3,8
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.877
- Ortalama Taban Ücret: 93.000 Dolar
3. Veri Mühendisi
- İş Skoru: 4,5
- İş Memnuniyeti: 3,8
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.877
- Ortalama Taban Ücret: 93.000 Dolar
2. Yazılım Geliştirme ve Bilgi Teknolojileri Operasyonları Mühendisi
- İş Skoru: 4,7
- İş Memnuniyeti: 4,2
- Açık Pozisyon Sayısı: 2.725
- Ortalama Taban Ücret: 110.000 Dolar
1. Veri Uzmanı
- İş Skoru: 4,8
- İş Memnuniyeti: 4,4
- Açık Pozisyon Sayısı: 4.184
- Ortalama Taban Ücret: 110.000 Dolar