Amerika'daki En İyi 20 Teknoloji İşi

Şu anda Amerika’daki en iyi olarak değerlendirilen 50 işin yer aldığı bir rapor yayınlandı. Biz de bu rapordan yararlanarak hazırlanan Amerika’daki en iyi 20 teknoloji işini sizlerle paylaşıyoruz.

Glassdoor, şu anda Amerika’daki en iyi 50 işin yer aldığı bir rapor yayınladı. Raporda teknoloji işleri ön plana çıkıyor. Glassdoor’un baş ekonomisti Andrew Chamberlain’in Business Insider’a yaptığı açıklamaya göreyse, listede yer alan en iyi teknoloji işlerinden birine sahip olmak için illa da teknoloji endüstrisinde çalışmak gerekmiyor. Chamberlain, çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren birçok firmanın teknoloji alanında çalışanlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Raporda yer alan işlerin her birine, Glassdoor’un belirlediği 5 üzerinden bir “iş skoru” verilmiş ve işlerin sıralaması buna göre belirlenmiş. Glassdoor’un iş skorunu belirlerken dikkate aldığı kriterler ise “iş memnuniyeti” puanı (5 üzerinden), açık pozisyon sayısı ve maaş. Aşağıda Glassdoor’un bu raporundan derlenen toplamda 20 teknoloji işi bulunuyor. Bunlardan 14’ü şu andaki en iyi teknoloji işleriyken 6’sı ise Glassdoor’un yakın gelecekte popüler olacağını düşündüğü teknoloji işleri.

20. Scrum Master

İş Skoru: 3,9

3,9 İş Memnuniyeti: 3,5

3,5 Açık Pozisyon Sayısı: 1.323

1.323 Ortalama Taban Ücret: 95.000 Dolar

19. Ağ Yöneticisi

İş Skoru: 3,9

3,9 İş Memnuniyeti: 3,7

3,7 Açık Pozisyon Sayısı: 2.030

2.030 Ortalama Taban Ücret: 62.000 Dolar

18. Kullanıcı Arayüzü Geliştiricisi

İş Skoru: 4,0

4,0 İş Memnuniyeti: 3,6

3,6 Açık Pozisyon Sayısı: 1.122

1.122 Ortalama Taban Ücret: 91.000 Dolar

17. Php Geliştiricisi

İş Skoru: 4,0

4,0 İş Memnuniyeti: 3,5

3,5 Açık Pozisyon Sayısı: 2.921

2.921 Ortalama Taban Ücret: 80.000 Dolar

16. Veri Mimarı

İş Skoru: 4,0

4,0 İş Memnuniyeti: 3,5

3,5 Açık Pozisyon Sayısı: 1.334

1.334 Ortalama Taban Ücret: 114.000 Dolar

15. Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

İş Skoru: 4,0

4,0 İş Memnuniyeti: 3,5

3,5 Açık Pozisyon Sayısı: 2.070

2.070 Ortalama Taban Ücret: 120.000 Dolar

14. İş Zekası Geliştiricisi

İş Skoru: 4,0

4,0 İş Memnuniyeti: 3,9

3,9 Açık Pozisyon Sayısı: 837

837 Ortalama Taban Ücret: 83.000 Dolar

13. Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı

İş Skoru: 4,1

4,1 İş Memnuniyeti: 4,0

4,0 Açık Pozisyon Sayısı: 950

950 Ortalama Taban Ücret: 80.000 Dolar

12. Ürün Müdürü

İş Skoru: 4,2

4,2 İş Memnuniyeti: 3,4

3,4 Açık Pozisyon Sayısı: 5.536

5.536 Ortalama Taban Ücret: 107.000 Dolar

11. Teknik Hesap Yöneticisi

İş Skoru: 4,2

4,2 İş Memnuniyeti: 3,9

3,9 Açık Pozisyon Sayısı: 1.968

1.968 Ortalama Taban Ücret: 66.000 Dolar

10. Sistem Yöneticisi

İş Skoru: 4,2

4,2 İş Memnuniyeti: 3,7

3,7 Açık Pozisyon Sayısı: 4.046

4.046 Ortalama Taban Ücret: 68.000 Dolar

9. Mobil Geliştirici

İş Skoru: 4,3

4,3 İş Memnuniyeti: 3,7

3,7 Açık Pozisyon Sayısı: 2.130

2.130 Ortalama Taban Ücret: 85.000 Dolar

8. Kalite Kontrol Müdürü

İş Skoru: 4,3

4,3 İş Memnuniyeti: 3,7

3,7 Açık Pozisyon Sayısı: 2.531

2.531 Ortalama Taban Ücret: 92.000 Dolar

7. Yazılım Mühendisi

İş Skoru: 4,3

4,3 İş Memnuniyeti: 3,5

3,5 Açık Pozisyon Sayısı: 17.085

17.085 Ortalama Taban Ücret: 101.000 Dolar

6. Çözüm Mimarı

İş Skoru: 4,4

4,4 İş Memnuniyeti: 3,7

3,7 Açık Pozisyon Sayısı: 2.232

2.232 Ortalama Taban Ücret: 125.000 Dolar

5. Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı

İş Skoru: 4,4

4,4 İş Memnuniyeti: 4,0

4,0 Açık Pozisyon Sayısı: 1.691

1.691 Ortalama Taban Ücret: 92.500 Dolar

4. Veri Tabanı Yöneticisi

İş Skoru: 4,5

4,5 İş Memnuniyeti: 3,8

3,8 Açık Pozisyon Sayısı: 2.877

2.877 Ortalama Taban Ücret: 93.000 Dolar

3. Veri Mühendisi

İş Skoru: 4,5

4,5 İş Memnuniyeti: 3,8

3,8 Açık Pozisyon Sayısı: 2.877

2.877 Ortalama Taban Ücret: 93.000 Dolar

2. Yazılım Geliştirme ve Bilgi Teknolojileri Operasyonları Mühendisi

İş Skoru: 4,7

4,7 İş Memnuniyeti: 4,2

4,2 Açık Pozisyon Sayısı: 2.725

2.725 Ortalama Taban Ücret: 110.000 Dolar

1. Veri Uzmanı