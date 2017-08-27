Amerikan Eyaletleri Seçimlere Yapılan Saldırılardan Habersiz

Rivayet odur ki sağır sultanın dahi haberdar olduğu meşhur Rus hükümeti destekli Amerikan seçimlerine yapılan saldırılar, henüz Amerikan Eyaletleri'ne resmi olarak bildirilmemiş. Mazeret ise federal yetkililerin bu konuda aşırı hassas davranmaları imiş.

2016 yılı boyunca yayınlanan Amerikan seçim sistemine yönelik Rusların uyguladığı geniş ölçekli saldırı kampanyası haberlerinden sonra her eyaletin kendi sistemlerinin saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda bilgi sahibi olduklarını düşünürsünüz değil mi? Ama görünen o ki, meseleden bütünüyle habersiz gibiler. Ulusal Eyalet Seçimler Birliği yönetim başkanı Judd Chaoate Reuters’e yaptığı bir açıklamada federal hükümetin seçim görevlilerine seçim platformlarının hedef alınıp alınmadığı konusunda bir bilgi vermemiş. Üstelik Choate’nin dediğine göre böyle bir bilgi paylaşılsa bile, halka açıklanması ihtimali yokmuş.

Ülke Güvenliği Bakanlığı yetkililerin eyaletleri bilgilendirmekten uzak durduklarını reddetmiyor fakat söylediklerine göre bu durum, aşırı hassasiyetten kaynaklanıyor. Yapılan bir açıklamada bakanlık, bu bilgi paylaşılmadan önce soruşturmaların bütünlüğünü ve sistem sahiplerinin gizliliğini korumak istiyor. Bakanlık, her ne kadar seçim görevlileri olmasalar da, olası bir saldırıya maruz kalan tüm sistem sahipleri ve işletmenlerinin uyarıldıklarını da sözlerine ekliyor.

Mevcut iletişim eksikliği, seçimleri ya da hükümete ait herhangi bir alt yapıyı hedef alan devlet destekli saldırılara karşı koordineli bir koruma sisteminin entegrasyonuyla ilgili yaşanan sorunları göz önüne seriyor. Choate, federal hükümetle iletişimin geliştiğini söylüyor. Özellikle de Başkan Obama’nın görevi bırakmadan önce seçim sistemlerini ‘kritik altyapılar’ olarak belirlediğinden bu yana. Bununla birlikte belli ki federallerin ve eyaletlerin uyum içerisinde bir çalışma sergilemelerini sağlamak için yapılması gereken çok şey var.