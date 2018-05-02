Pentagon, ABD askeri üsler üzerindeki perakendecilerin Huawei ve ZTE telefonlarını satmalarını yasakladı.

Amerikalı federaller, önceki açıklamalarında Huawei telefonlarının Çin hükümeti tarafından dinleniyor olabiliceğini gerekçe göstererek ZTE ve Huawei gibi markalara dikkat edilmesi gerektiğini söylemişti.

Bazı yetkililer, Çin hükümetinin, askerlerin hareketlerini takip etmeleri veya haberleşmelerini engellemek için telefonları kullanabileceğinden endişe ediyorlar, ancak Huawei ve ZTE bu tip bir durumu daha önceden de inkar etmişti.

Pentagon, askeri üyelerin kişisel kullanım için Huawei veya ZTE telefonlarını kullanmasını engelleyemese de, temel bir tedarik hattını kesmek, telefonların yaygınlığını bir nebze olsun azaltabilirdi. Hem ZTE hem de Huawei, Ocak 2019'da yürürlüğe girecek ABD yasa tasarısı arasında yer alıyor.

Yasak, Çin akıllı telefon markaları üzerindeki uzun zamandır devam eden hükümet endişelerini yansıtıyor. 2012'de bile Kongre İstihbarat Komitesi Huawei ve ZTE'nin ulusal güvenliği tehdit ettiğini söylemişti. Geçtiğimiz şubat ayında da istihbarat teşkilatları, Amerikalıları Huawei telefonlarını satın alma konusunda uyardı ve güvenlik endişelerini vurguladı. ZTE'nin yasadışı yollarla İran ve Kuzey Kore'ye sevk edilmesinden sonra hükümetin bu tip bir yasa tasarısıyla gelmesi de ABD'nin bariz taraflılığını gösteriyor olabilir.