ABD'de Uzay Trafiğini Artık Ticaret Bakanlığı Yönetecek

ABD'de uzun yıllardır Savunma Bakanlığı tarafından yönetilen uzay trafiği, ani bir değişiklik ile Ticaret Bakanlığı'na devredildi.

Amerika'da uzay çalışmalarına ve güvenliğine dair tüm yetkiler Savunma Bakanlığı'nın elindeydi. Şirketlerin ve yabancı ülkelerin uydularının uzaydaki konumu, olası çarpışma gibi durumlara dair önlemlerin alınması ve uzayda yaşanan tüm gelişmelerin kontrolünü sağlayan Savunma Bakanlığı, bu yetkilerini yeni alınan bir kararla Ticaret Bakanlığı'na devredecek.

Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı son birkaç yıldır bu kontrol ve yetkilerin Federal Havacılık İdaresi'ne devredilmesi üzerinde çalışıyordu ancak Trump yönetimi planlarda yer almayan bir kararı yürürlüğe koyarak yetkileri Ticaret Bakanlığı'na devretti.

Süreç hakkında hukuksal olarak belli bir çizelge bulunmasına rağmen, yetkililere göre görev dağılımı yapılması ve yetkilerin tam anlamıyla dağıtılması oldukça uzun sürebilir. Savunma Bakanlığı, uzay trafiği yönetimi konusunda oldukça bilgiliyken, Ticaret Bakanlığı bu konuda bilgi sahibi değil ve öğrenilmesi gereken çok fazla şey olduğu için işlerin zorlaşacağı düşünülüyor.

Aslında böyle bir değişiklik yapılması ve yetkilerin devredilmesi uzun zamandır planlanıyordu ve Obama hükümeti bu konuda pek çok çalışma yapmıştı. Uzay politikası konusunda Obama döneminde yetkili olan Doug Loverro, bu geçişin sorunsuz ve uzun vadede yapılacağını açıklamıştı ancak Trump yönetimi aynı yolu izlemedi.

Uzay trafiğinin takip edilmesinin kritik bir iş olduğu söyleniyor ve Savunma Bakanlığı şimdiye kadar yürüttüğü bu görevin devamında da sorunsuz işlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını iddia ediyor ancak durumun devamında ne olacağı ve yetkilerin devredilmesine dair detaylar hala çok da belirgin durumda değil.