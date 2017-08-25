Google Asistan, iPhone için ilk olarak Mayıs ayında ABD'de kullanıma sunulmuştu ancak artık Avrupa'da da kullanılabilir ve daha da yayılacak.

Google'ın sesli asistanını kullanmak veya en azından denemek isteyen iOS kullanıcılarının bir süre beklemesi gerekiyordu çünkü uygulama ilk olarak Amerika'daki iPhone kullanıcılarına sunulmuştu. Ancak artık Google Asistan'a iOS üzerinden Avrupa'da da erişmek mümkün.

Google şu anda resmi olarak sesli asistanının İngiltere, Fransa ve Almanya'da kesin olarak yayınlandığını duyurdu. Ayrıca diğer birçok Avrupa ülkesinde de kullanıma sunuldu. Şu anda Avrupa'daki bazı kullanıcıların bile uygulamaya erişimleri bulunmuyor yani tam anlamıyla yayılması biraz daha zaman alabilir.

Uygulama, Google'ın yapay zekasını kullanarak onunla konuşmanızı sağlıyor. Tam anlamıyla Siri ve Alexa ile aynı mantıkla ilerleyen bu uygulamanın henüz Siri kadar gelişmiş olmasını beklemek elbette doğru olmaz ancak Google'ın gelişmiş altyapısı kesinlikle hafife alınamaz. Ayrıca uygulamayla iOS kullanıcıları, Siri'ye yaptırdıkları birçok işlemi Google Asistan'a da yaptırabilirler.

Google, uygulamanın iPhone ve iPad kullanıcılarının çoğunu kapsayacak şekilde iOS 9.1 ve üstü sürümlere sahip cihazlarda çalışacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Google Asistan, henüz Siri'nin yerini tutamayacak olsa da, en azından küçük bir şansı hak ediyor.

Şu anda Avrupa'da bile uygulamaya erişemeyen kesimler olduğundan ülkemizde uygulamayı görmemiz için bir süreye daha ihtiyacımız olabilir. Ancak bu sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum.