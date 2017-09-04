Eski Amerikan Ordu Çalışanı: 'Amerika Uzaylıları Saklıyor'

Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde uzun yıllar çalışan bir adamın 'Amerika uzaylıları saklıyor' açıklaması, 1947 Roswell kazası tartışmalarını yeniden başlattı.

1947 yılında Ohio’nun Roswell kasabasına gökten bir cisim düşmüştü. Amerikan hükumeti cisme hemen el koydu ve ilk yapılan açıklamada cismin bir uçan daire olduğu söylendi. Fakat daha sonra açıklama düzeltildi ve bunun bir meteoroloji balonu olduğu bildirildi. O dönem kimse bu konu hakkında soru sormadan açıklamayı kabul etmişti.

İlerleyen yıllarda pek çok komplo teorisyeni, düşen nesnenin bir UFO olduğunu ve Amerikan ordusunun hem uçan daireyi hem de uzaylı cesetlerini Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü’nde (WPAFB) gizlediğini iddia etti. Hatta bazılarına göre Amerika’nın teknolojide bu kadar ilerlemesinin nedeni, uçan dairedeki teknolojinin iyi analiz edilmesinden kaynaklanıyor.

WPAFB’da 39 yıl hizmet veren Raymond Szymanksi, çalıştığı yıllarda bazı kişilerin ona dünya dışı varlıkların hava üssünde saklandığını söylediğini iddia etti. Szymanski’nin söylediğine göre bir keresinde danışman kendisine ‘’Uzaylılardan haberdar mısın?’’ diye sormuş. Ayrıca işe yeni başladığı ilk hafta boyunca danışman, Szymanski’ye istemediği halde sürekli uzaylılar hakkında bilgi vermiş.

Birleşik Devletler’in uzaylılar ile temasta olduğu ve bunu Dünya’nın geri kalanından sakladığı çok yaygın bir dedikodudur. Açıkçası herkesin cebinde 4K video çekebilen kameralar varken elde edilen ‘uzaylı’ görüntülerinin tamamının 144p olması, bu dedikoduların gerçek olmasına pek ihtimal vermiyor.