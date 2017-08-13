Amerika'nın Açıkladığı 15 Felaket Senaryosu!

Amerika tarafından hazırlanmış ve önlemleri alınan 15 felaket senaryosunu sizler için listeledik. Nükleer bombanın en ciddi felaket olduğunu düşünebilirsiniz, ancak çok daha ciddi felaketlerin olduğunu hatırlatalım.

Eğer Amerika gibi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisiyseniz yıllar içinde kendinize düşman ettiğiniz çok fazla güçle savaşmak zorundasınız demektir. Buna rağmen güçlenmeye ve saldırgan politikasına devam eden ülke olası felaket senaryolarını da çıkarmış durumda. Bugün sizlere Amerika tarafından hazırlanan 15 farklı felaket senaryosunu açıklayacağız.

1- Nükleer Saldırı

Amerika’da 10 Kilotonluk bir nükleer bombanın patlamasını içeren bir felaket senaryosu var. Bu senaryo özellikle Kuzey Kore savaşında hayati önem taşıyor.

Senaryo 1: Doğrulanmış nükleer patlama

2- Patlayıcı Saldırı

Patlayıcı bomba veya silahlarla yapılan devasa patlamaları içeren maddedir.

Senaryo 12: Patlayıcı cihazlar kullanılarak oluşturulan patlamalar

3- Radyolojik Saldırılar

Radyolojik saldırılar nükleer bombalarda da bulunan radyasyon tehlikesi gözetilir. Yayın organlarında aksamalar olduğu gibi insanlara zarar verecek kadar çok radyasyon yayılır.

Senaryo 11: Radyolojik Dağılım Cihazı

4- Biyolojik Saldırılar

VeVa, Gıda Kirliliği gibi saldırılarla toplu katliamlar yaratılabilir veya besin kaynaklarına odaklanılmış saldırılar yapılabilir. Etkileri nükleer silahlardan bile daha etkili olduğundan son derece ciddi bir saldırı yöntemidir.

Senaryo 2: Biyolojik Saldırı - Aerosol Şarbon

Senaryo 4: Biyolojik Saldırı - Veba

Senaryo 13: Biyolojik Saldırı - Gıda Kirliliği

Senaryo 14: Biyolojik Saldırı - Yabancı Hayvan Hastalığı

5- Kimyasal Saldırılar

Zehirli Endüstriyel Kimyasallar, Klor Tankı Patlaması gibi insana ve su, besin gibi hayati maddelere yapılan saldırılardır. Etkileri tıpkı biyolojik saldırılar gibi çok ciddi olabilir.

Senaryo 5: Kimyasal Saldırı – Blister etkisi

Senaryo 6: Kimyasal Saldırı - Zehirli Endüstriyel Kimyasallar

Senaryo 7: Kimyasal Saldırı - Sinir etkisi

Senaryo 8: Kimyasal Saldırı - Klor Tank Patlaması

6- Doğal Afet

Bazı ülkelerin elinde deprem oluşturucu silahların olduğuna inanılıyor. Bütün bunlar düşünüldüğünde gerek karşıt güçler gerekse de doğal olarak oluşabilecek büyük deprem, kasırga, sel gibi afetlerde felaket senaryoları arasında yer alıyor.

Senaryo 9: Doğal Afet - Devasa Deprem

Senaryo 10: Doğal Afet - Kasırga

7- Siber Saldırı

Son yıllarda ne kadar ciddi bir şey olduğu daha iyi anlaşılmaya başlayan siber saldırılar, Rusya ve Amerika ilişkilerinin yeniden genişlemesini sağladı. Verdiği zararlar düşünüldüğünde bir ülkeyi ekonomik olarak en zor duruma sokacak felaketlerden birisi olarak gösterilebilir.

Senaryo 15: Siber Saldırı

8- Pandemik İnfluenza

Biyolojik saldırıların daha ciddi boyutu olarak gösterilebilir. Bir salgın ortamına dönüşen bu felaket senaryosunda çok ciddi ölümler yaşanabilir.

Senaryo 3: Salgın ortamına dönüşen biyolojik saldırı

Amerika 15 farklı felaket senaryosu üzerinden çalışmalarını sürdürüyor ve tahminimiz olası felaketlerden kurtulmak için savunma mekanizmaları hazır bir şekilde bekliyor.