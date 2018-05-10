Donald Trump'ın Çin menşeli akıllı telefon üreticilerine uyguladığı bezdirici ambargoya ZTE daha fazla karşı koyamadı.

Geçtiğimiz ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in en büyük ikinci telekominikasyon donanımları üreticisi olan ZTE'ye, tam 7 yıl boyunca Amerikalı şirketlerin parça ve yazılım satışı yapmasını yasaklamıştı.

Bu yasağın gerekçesi olarak, Amerika'nın koyduğu yasaklara rağmen bu ülkenin ürünlerini yasa dışı yollarla İran'a göndermesi ve anlaşmayı bozması gösterilmişti. Daha sonra bu durumu kabul eden ZTE'ye, Amerika tarafından tam 900 milyon dolarlık bir ceza kesilmişti. Amerika'nın ambargosu sonrasında ticaret zinciri adeta tepetaklak olan ZTE, bu ambargoya daha fazla dayanamayarak üretimlerini durdurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunan ZTE, ayrıca Türk bilişim şirketi NETAŞ'ın da %48'lik hissesine sahip. Anlayacağınız bu durum hem dolaylı, hem de direkt olarak bizleri de etkileyecek. Önümüzdeki dönemde ZTE'ye uygulanan bu ambargonun kalkıp kalkmayacağını beraber göreceğiz.