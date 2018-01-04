Amerika'nın East Coast Bölgesine Yönelen Fırtına Korkutuyor

'Bomb Cyclone' adı verilen, aynı zamanda 'Winter Storm Grayson’ olarak da bilinen, beraberinde kar, buz, su baskını ve güçlü rüzgarlar getirecek olan fırtına, Amerika'nın East Coast bölgesinde hayatı felç edecek.

Kuzey Florida’dan New England bölgesine kadar Amerika’nın tüm doğu bölgesi kötü havanın etkisi altına girecek. ‘Bomb Cyclone’ adı verilen yoğun bir kış fırtınası beraberinde kar, buz, su baskını ve güçlü rüzgarları getirerek, doğu bölgesini tam anlamıyla hallaç pamuğuna çevirecek. ‘Bomb cyclone’ tabiri, habere ilgi katmak için kullanılan bir tabir değil, bilakis meteorologların, hızla yoğunluk kazanan bir orta-enlem kasırgasına işaret etmek için kullandıkları bir terim. Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde meteorolog olan Jon Martin bu fırtınayı ‘bir çeşit patlama’ olarak tanımlıyor.

“Bu doğa olaylarını patlayıcı olaylar olarak düşünebiliriz. Aniden ortaya çıkarak, çok güçlü hale gelirler” diyor Martin. Washington Post’un haberine göre bu fırtına bombası, East Coast bölgesinde on yıllardır görülen en yoğun fırtına olabilir.

Fırtına bombası olarak bilinen bu tip doğa olayları, fırtınanın ortasındaki atmosfer basıncı 24 saat içerisinde en az 24 milibar oranına düşünce, yoğunluğunda hızlı bir artış yaşayarak meydana geliyorlar (Basınç azaldıkça, fırtına daha da kuvvetleniyor). East Coast bölgesini silip süpürecek olan bu özel tip fırtına bombasının oldukça yüksek bir rakam olarak tanımlanan ’36 milibar’ seviyesine düşmesi bekleniyor. Martin’e göre bu, fırtınanın, yerden dış uzay bölgesine kadar tüm atmosfer kütlesinin yaklaşık %3.5’ine eşdeğer bir kütleyi kaybedeceği anlamına geliyor. “Son derece yoğun. Bu fırtınanın bu denli sıra dışı olmasına neden olan şey de bu” diyor. Ulusal Hava Servisi, kış fırtınaları için kasırga ya da tropikal fırtınalarda olduğu gibi adlandırma yapmıyor. Fakat bazı haber kanalları (örneğin Weather Channel) bu fırtınaya ‘Winter Storm Grayson’ adını veriyorlar.

Bu tip kış fırtınaları, Amerika’nın güneydoğu kıyısının hemen yanında yer alan Kuzey Kutbu’ndan gelen dondurucu hava patlamasının Gulf Stream’in taşıdığı sıcak okyanus sularıyla temas haline gelmesi gibi bazı faktörlerin tesadüfen bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. İşte bu yüksek sıcaklık farkı, fırtınanın bu denli hızlı bir şekilde tetiklenerek, yoğunlaşmasına neden oluyor.