Amerika'nın En Çok Aranan Hacker'ı Yakalandı!

FBI'ın en çok arananları listesinin en tepelerinde bulunan hacker Joshua Samuel Aaron, New York'ta tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok aranan suçlulularından biri unvanını taşıyan Joshua Samuel Aaron, New York'ta JFK Havaalanı'nda yakalanarak tutuklandı. Joshua Samuel Aaron, internetin en azılı hacker'larından biri. Aaron, finansal şirketlere yaptığı saldırılarla tanınıyor.

Hacker, Amerika'nın en büyük bankalarından biri olan JPMorgan Chase'e saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Joshua Samuel Aaron, iddialara göre sayısız müşterinin kredi kartı bilgilerini ve kişisel verisini ele geçirmişti. Yetkililere göre bu saldırı, finans sektörüne karşı gerçekleşen en büyük siber atak. Öyle ki, onun yetenekleri nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin mahremiyeti ihlal edilmiş durumda.

Samuel Aaron'un 2015 yılından beri Rusya'da saklandığı varsayılıyordu. Ancak ünlü hacker, Türkiye'nin de yakından tanıdığı savcı Preet Bharara ve FBI'ın ortak çabaları sonucunda JFK Havaalanı'nda tutuklandı. Savcı Bharara; FBI ve Gizli Servis'e teşekkür ederken, "Joshua Samuel Aaron, şimdi diğer hacker'larla birlikte hak ettiği yerde. Federal Mahkemenin adaletine hesap verecek." açıklamasında bulundu.

JPMorgan Chase saldırısında adı geçen diğer iki hacker da, Aaron'un arkadaşları Gery Shalon ve Ziv Orenstein. Bu üçlüye yöneltilen suçlamalar arasında; korsanlık, dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı bulunuyor.

Gery Shalon ve Ziv Orenstein 2015 yılında İsrail'de yakalanmışlar ve yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmişlerdi. Üç hacker da, suçlamaları reddederek masum olduklarını savundular.