Amerika'nın En Pahalı Malikanesinden Fotoğraflar!

250 milyon dolarlık değeriyle, rüyamızda satın aldığımızı görsek inanmayacağımız malikanenin fotoğrafları kamuoyuna servis edildi.

250 milyon dolarınız mı var? O zaman kendinize ait bir sarayınız olabilir.

Lüks deri çanta ve aksesuar üretici Bruce Makowsky, projenin arkasındaki isim. Makowsky ile röportaj yapan ve evi gezen CNBC ekibi, malikaneyi fotoğrafladı. CNBC'nin "herhangi bir ABD evinde bulunan en gelişmiş ev sineması" olarak nitelendirdiği bir sineması, 30 metrekarelik sonsuzluk havuzu(Bu ibare CNBC tarafından kullanılıyor) iki adet şarap-şampanya mahzeni, bir spa salonu ve fitness merkezi ile donatılmış malikene, fotoğraflarıyla bile insanı hipnotize ediyor.

Evde 12 yatak odası ve 21 banyo bulunuyor. Söz konusu emlak; garajlarında 30 milyon dolar değerinde otomobiller, odalarında milyonlarca dolarlık sanat eserleri güzel sanatlar ve Roberto Cavalli masa setleri ile donatılmış olarak geliyor.

Makowsky, yaptığı açıklamada "Süper lüks ibaresini yeniden tanımlamak istedim. Konaktaki kalite ve işçilik, bütün kalpleri kıracak ve en güzel duyguları yaşatacak kadar eşsiz." ifadelerini kullanıyor.

Helikopter Pisti

Manzara

Şarap Mahzeni

Spa Salonu

Havuz

1001 Gece Masalları

Çalışma Odası

Sinema Salonu

Garaj

Bovling Salonu

Ve Şeker Duvarı