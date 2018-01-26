Amerika’nın sevilen programlarından The Young Turks’ün eski muhabiri tarafından, şirketin CEO’su Cenk Uygur’un ırkçılık yaptığı iftirasında Uygur’dan cevap geldi.

Amerika’da sevilen radyo programı The Young Turks’ün (TYT) eski muhabiri Andrew Jerrell Jones, New York Eyalet İnsan Haklarından sorumlu bölüme, TYT Network’te ırk ayrımcılığı yapılmasından dolayı şikayetçi oldu.

Siyahi bir vatandaş olan Jones, son başvuru tarihleri, seyahat bütçeleri gibi pek çok konuda beyaz meslektaşlarına göre farklı muamele gördüğünü ifade etti. Bu suçlamaların ardından programın sahibi Cenk Uygur’dan cevap geldi. Jones’un bu ırkçı olayların arkasında TYT Network’un CEO’su Uygur’un olduğunu söylemesinin ardından açıklama yapan Uygur, Jones’un bütün suçlamalarını reddetti.

“İş yerinde bana atfedilen suçlamaların hepsi yanlış” diye BuzzFeed’e açıklama yapan Uygur, “Jones burada çalıştığında onun iyi bir adam olduğunu düşündüm, çalışmalarıyla ilgili yorumlarımı mahkeme sürecine bırakacağım… Bize karşı iki farklı dava başlatan bir avukatla çalışmaya karar vermesi son derece talihsiz. Elbette işyerinde çeşitli insanlar bulunuyor ve buna önem de veriyoruz. Bu kim olduğumuzun bir parçası. Tüm kayıtlarımızı savunacağız ve asılsız iddialara cevap vereceğiz” dedi.

Amerika ve genel olarak tüm dünyada en çok takip edilen programlardan biri olan The Young Turks, isimden de anlaşılabileceği gibi bir Türk tarafından kurulmuş bir programdır. ABD’nin Sirius Satellite kanalında yayın yapan program, aynı zamanda YouTube’da da 3.6 milyon abonesi için video paylaşmaya devam ediyor.

Irkçılık iddiaları ilerleyen günlerde devam edecek gibi duruyor. Peki, siz The Young Turks’ü takip ediyorsanız böyle bir söylemin olma ihtimalini öngörüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.