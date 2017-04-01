Amerika'da Drone'ların Silahla Donatılması İstendi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde, eyalet meclisi droneların silahlarla donatılmasına dair bir teklif sundu. Teklif ciddi tartışmalara yol açtı.

Connecticut'da kanunun koyucular polis dronelarının ölümcül silahlarla donatılmısını istiyor. Kısa bir önce Connecticut milletvekilleri, ciddi kurallara tabii olmak koşuluyla(ortada polis yoksa ve anormal şartlar geçerliyse), droneların silah kullanmalarına izin veren bir yasanın Belediye Meclisi'nden geçmesi gerektiğini savundular.

Connecticut, polisin droneları silahlandırmasına izin vermeye çalışırken, Virginia ve Maine gibi diğer eyaletler bu uygulamayı yasaklıyor. Kuzey Dakota ise droneların sersemletici silahlar gibi "daha az öldürücü" yapılar kullanmasına izin veriyor. Sivil haklar grubu teklif konusunda dikkatli davranıyor ve yasanın kanuna dönüşmemesini umuyorlar.

Connecticut Meclis üyesi David McGuire "Tehlikeli bir emsal teşkil ediyoruz. Eyalet meclisinde kabul edilen şey gerçekten çılgınca ve çirkin. Ölümcül güçle insanların endişesi inanılmaz boyutta artacak." ifadelerini kullanıyor.

Hali hazırda Connecticut'taki üç polis departmanı droneları silahla donatmış durumda. Yani sonuçta ne karar çıkarsa çıksın sürpriz olmayacak.