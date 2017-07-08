Genetiği Değiştirilmiş Böcekler New York'a Geliyor!

Amerika, lahana yaprak güvelerinin genetiğini değiştirerek çiftçilere çözüm olmayı hedefliyor. İlk deneme alanı ise New York olacak.

Yaprak güveleri sadece yarım inç boyutunde olabilir ancak Brüksel lahanası, lahana ve karnabahar için müthiş tehditler sunuyor ve çiftçilerin başını epey ağrıtıyor. Bu hafta ABD Tarım Bakanlığı potansiyel bir çözüm önerdi. Güvelerin genetiği değiştirilecek ve güveler zaman içinde kademeli olarak yok olacak. New York'un kuzeyindeki küçük bir bölgede yer alacak bir saha araştırması, ABD'de genetik mühendisliği kullanılarak modifiye edilmiş bir böceğin ilk vahşi salınımı olacak.

Bu güveler, İngiliz biyoteknoloji firması Oxitec tarafından tasarlanmıştı. Oxitec, geçtiğimiz yıl Florida Keys'te genetiği değiştirilmiş Zika savaş sivrisineklerini serbest bırakma planları ile epey heyecanlıydı. Bu güveler de, sivrisineklerle benzer yaklaşımlar sergilemekte. Bu sayede erkek güveler, dişilerle çiftleştiğinde ortaya çıkacak güvelerin olgunlaşmadan önce ölmesi sağlanacak.

Bu tarz yöntemler, 1950'lerden beri tarımsal zararları önlemek için kullanılıyor. 1982'ye gelindiğinde kurt sineği larvalarını azaltmak için yeni zararlı böcek ilaçları üretme telaşı içine girildi. Ancak böcek ilaçları her böceğin üzerinde etki etmediği için yine bir çıkmaza girildi.

Güveler, çiftçiler için büyük bir sorun ve artık ilaçların da etkisi bulunmuyor. Araştırmalara göre güveler, her yıl 5 milyar dolarlık zarar veriyor. Yakında yapılacak denemede, New York Cenevre'deki 10 dönüm arazide genetik olarak yeniden tasarlanmış güvelerin serbest bırakılmasını üzerine çalışılacak.

Araştırmalar sonucunda, yeniden tasarlanan böceklerin, insanlara ve doğaya kesinlikle zararsız olduğu tespit edildi. Ayrıca güvelerin bir kısmı sonrasında hayatta kalsa dahi, kış zamanı gelecek soğuklarla ölecekler.

Güveler üzerine yapılan laboratuvar ve sera denemelerinde, sivrisinek nüfusunu azaltmada etkili olduğu ortaya çıktı ancak açık havada nasıl olacağı henüz belirlenemedi. Araştırmacılar, birçok böcek üzerlerinde denemeler yaparak ekonomiye zarar veren böceklerin yayılmasını engelleme yolunda yeni adımlar atıyorlar.