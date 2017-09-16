Amerika'nın Küba Elçiliği Çalışanlarında Yeni Semptomlar

2016 yılından bu yana yaşanan olaylarda Amerika'nın Küba elçiliği çalışanları, daha çok ses enerjisi kullanılarak oluşturulabilecek bazı semptomlardan muzdaripler. Bakanlık, elçilik çalışanlarını geri çağırmıştı.

Amerika’nın Küba elçiliğindeki insanlar, gizemli bir hastalıktan muzdaripler. Ve bu hastalığın kaynağının gizli bir ‘ses silahı’ olabileceği söyleniyor. Geçtiğimiz yıl Küba’daki diplomatlar işitme kaybı, vertigo (denge kaybı) ve mide bulantısından beyin sarsıntısına kadar bir dizi semptomlara maruz kaldılar.

Bu gizem dün itibariyle Associated Press’in haberiyle daha da karmaşık bir hal aldı. Habere göre bu rahatsızlıktan duçar olan Amerika’lı kurban sayısı, 21’e çıkmış. AP, aynı zamanda Kanada’lı diplomatik çalışanların da bu durumdan etkilendiklerini belirtiyor. Küba hükümeti konuyla ilgisi olduğu iddialarını reddederken, söz konusu semptomlara sebep olabilecek herhangi bir cihaz da bugüne kadar keşfedilebilmiş değil diyor, dış işleri bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, gazetecilere yaptığı açıklamada.

Uzmanlar söz konusu rahatsızlıkların sebebinin ses enerjisini insanlara zarar vermek üzere gizlice kullanan bir silah olabileceği iddiasını reddediyorlar. İşitme uzmanı John Oghalai “Oldukça ilgi çekici görünüyor ama bu tip bir cihazın gerçekten olabileceğine inanmakta zorluk çekiyorum” diyor.

Sese dayalı bilinen silahları (örneğin protestoculara karşı kullanılan ses bombası ya da ses mermileri) oldukça gürültülü ve varlıkları belirgin olmakla birlikte, anlık etkiler gösterirler. Kimse bu gürültülü cihazları ‘gizli’ olarak tanımlayamaz. Daha önce Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı adına ‘Akustik enerjinin biyolojik etkileri’ni araştıran emekli bilim adamı James Jauchem bu konuda şöyle diyor: “Araştırmacıların elinde bunun bir ses silahı olduğunu söylemeye sevk edecek ne var, bilemiyoruz tabii. Söz konusu haberlerden son derece şüpheliyim.”

Dış işleri bakanı sözcüsü Nauert gazetecilere verdiği demeçte Amerikalı hükümet görevlilerinin 2016 yılı Aralık ayında başlayan bazı semptomlar yaşamaya başladıklarını söylemişti. Nauert’in verdiği bilgiye göre en yakın tarihli olay, Ağustos ayı sonunda gerçekleşmiş. Nauert bu özel semptomların ne olduğu, ya da yaşanan olaylarla ilgili olarak daha fazla bilgi vermemekle birlikte, sadece durumun ‘tehlikeli’ olduğunu söyledi.

Gazetelerin haberlerinde ise daha detaylı bilgiler yer alıyor. AP’nin adları açıklanmayan Amerikalı yetkililerin beyanatları doğrultusunda verdiği bilgilere göre yaşanan olaylardan bazıları, duyulabilir ses aralığının ötesinde işlev gören, Amerikalıların meskenleri içerisinde ya da dışarısında çalıştırılan gizli bir ses silahı bu duruma sebep oluyor olabilir. CNN’e bilgi veren anonim hükümet kaynakları ise diğer bazı saldırıların gürültülü uğultulara ya da kulak tırmalayıcı seslere neden olmuş olabileceğini belirtiyorlar. AP Perşembe günü yaptığı haberde gece saatlerinde yaşanan olaylarda kurbanlar evlerinde ve bir otelde yataklarının yakınında titreşimler hissettiklerini, çınlama sesleri işittiklerini belirtiyor. Bununla birlikte bu tip semptomları yaşayan diğer vakalar ise olağandışı herhangi bir şey hissetmediklerini ve duymadıklarını söylüyorlar.

Bilim adamlarının yaptıkları açıklamalara göre bu tip bir ses silahının kullanılması durumunda sesin mutlaka duyulacağı, gizli olarak kullanılamayacağı ortaya konuyor.