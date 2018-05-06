Amerika'nın En Ucuz ve Yaşanılası Şehirleri

Büyük şehirlerde hayata tutunabilmek bir hayli zor, özellikle de yeni mezun olmuş ve iş fırsatı kovalayan biriyseniz. Ancak dünya üzerinde bazı şehirler iş imkanları ve hayatın görece daha ucuz olması sayesinde daha tercih edilesi. Amerika'da da aynı durum geçerli ve gençlerin tercih ettiği bazı şehirleri sizin için derledik.

Hepimiz özellikle üniversite mezuniyetinden sonra ciddi bir boşluğa düşüyoruz. Bir yandan ömrümüzün en renkli dönemi son bulmuş oluyor bir yandan da aniden sırtımıza bir sorumluluk duygusu ve iş bulma kaygısı yükleniyor. Hele de büyük şehirlerde yaşıyorsak bu kaygılar çok daha fazla oluyor.

Böyle durumlarda çoğu insan yaşadığı şehri ve hatta ülkeyi değiştirerek koşullarını iyileştirmeye çalışabiliyor. Amerika'da geçtiğimiz günlerde ülke genelinde yeni mezunların hem eğlenebileceği hem de iş ve geçim sıkıntısı çekmeyeceği şehirler açıklandı.

Atlanta, Georgia

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2.6

Ortalama Kira Ücreti; 900 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %20,1

Seattle, Washington

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,8

Ortalama Kira Ücreti; 1.300 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %21,3

Boston, Massachusetts

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %3,3

Ortalama Kira Ücreti; 1,360 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %24,1

Rochester, New York

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,4

Ortalama Kira Ücreti; 670 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %20,9

Madison, Wisconsin

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,5

Ortalama Kira Ücreti; 920 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %26,4

Buffalo, New York

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,4

Ortalama Kira Ücreti; 600 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,2

Orlando, Florida

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,7

Ortalama Kira Ücreti; 940 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %20,2

Cleveland, Ohio

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %3,0

Ortalama Kira Ücreti; 550 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %16,8

Lincoln, Nebraska

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,8

Ortalama Kira Ücreti; 660 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,3

Austin, Texas

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,7

Ortalama Kira Ücreti; 1000 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,7

Pittsburgh, Pennsylvania

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,4

Ortalama Kira Ücreti; 750 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %23,5

Columbus, Ohio

İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,5

Ortalama Kira Ücreti; 720 dolar

20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,7

Amerika'da birçok şehir özellikle iş bulma imkanı ve kiraların ucuz olması ile hem ülke içinden hem de dış ülkelerden bolca genç nüfus çekiyor. Eğer Amerika'da ya da başka bir ülkede yaşama kararı alır da şehre karar veremezseniz, benzer listelere göz gezdirmeniz faydalı olacaktır.