Amerika'nın En Ucuz ve Yaşanılası Şehirleri

Hepimiz özellikle üniversite mezuniyetinden sonra ciddi bir boşluğa düşüyoruz. Bir yandan ömrümüzün en renkli dönemi son bulmuş oluyor bir yandan da aniden sırtımıza bir sorumluluk duygusu ve iş bulma kaygısı yükleniyor. Hele de büyük şehirlerde yaşıyorsak bu kaygılar çok daha fazla oluyor.
Böyle durumlarda çoğu insan yaşadığı şehri ve hatta ülkeyi değiştirerek koşullarını iyileştirmeye çalışabiliyor. Amerika'da geçtiğimiz günlerde ülke genelinde yeni mezunların hem eğlenebileceği hem de iş ve geçim sıkıntısı çekmeyeceği şehirler açıklandı.
Atlanta, Georgia
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2.6
Ortalama Kira Ücreti; 900 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %20,1
Seattle, Washington
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,8
Ortalama Kira Ücreti; 1.300 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %21,3
Boston, Massachusetts
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %3,3
Ortalama Kira Ücreti; 1,360 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %24,1
Rochester, New York
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,4
Ortalama Kira Ücreti; 670 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %20,9
Madison, Wisconsin
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,5
Ortalama Kira Ücreti; 920 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %26,4
Buffalo, New York
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,4
Ortalama Kira Ücreti; 600 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,2
Orlando, Florida
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,7
Ortalama Kira Ücreti; 940 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %20,2
Cleveland, Ohio
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %3,0
Ortalama Kira Ücreti; 550 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %16,8
Lincoln, Nebraska
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,8
Ortalama Kira Ücreti; 660 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,3
Austin, Texas
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,7
Ortalama Kira Ücreti; 1000 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,7
Pittsburgh, Pennsylvania
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %2,4
Ortalama Kira Ücreti; 750 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %23,5
Columbus, Ohio
İşsiz Üniversite Mezunu Oranı; %1,5
Ortalama Kira Ücreti; 720 dolar
20-29 Yaş Arası Nüfus Yoğunluğu; %19,7
Amerika'da birçok şehir özellikle iş bulma imkanı ve kiraların ucuz olması ile hem ülke içinden hem de dış ülkelerden bolca genç nüfus çekiyor. Eğer Amerika'da ya da başka bir ülkede yaşama kararı alır da şehre karar veremezseniz, benzer listelere göz gezdirmeniz faydalı olacaktır.