Sağlık Ajansı, Nükleer Savaş Konusunda Toplantı Yapacak

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pyongyang ve Washington arasında devam eden karşılıklı tehditler bağlamında, ülkenin olası bir nükleer olayla başa çıkma hazırlığını gözden geçirmek için bir toplantı yapacak.

Amerika ve Kuzey Kore arasında süregelen nükleer füze tartışmaları her ne kadar alışılmış bir durum olsa da hala insanların tedirgin davranmasına yol açıyor. Her an bir savaşın çıkma ihtimali, nükleer silahların kullanılmasının kaçınılmaz olması sebebiyle, tüm dünya için oldukça kötü bir senaryoyu düşünmeye itiyor. Bu bağlamda Amerika'da nükleer bir savaş çıkması halinde neler yapılabileceği de araştırılmaya devam ediliyor.

Konuyla iligili açıklamalar yapan CDC, "Bir nükleer patlama olasılığı düşük olmasına rağmen, yıkıcı sonuçlar doğuracak ve kritik koruma adımlarını atmak için sınırlı zaman olacaktır" dedi. Yapılan açıklamada, "Böyle bir olayın sebep olduğu korkuya rağmen, planlama ve hazırlık yapmak ölümleri ve hastalıkları azaltabilir." Toplantı 16 Ocak'ta yapılacak. Toplantı 16 Ocak'ta yapılacak.

Toplantıda ABD'nin nükleer bir olayla başa çıkma durumu ve genel hazılıklarla ilgili kilit noktalarda görev alan uzamanlardan gelen bilgiler değerlendirilecek. Bu arada brifingin zamanlaması, Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aylarca birbirlerini nükleer saldırıyla tehdit ettiği konuşmaların ardından geldi. Hatırlayacağınız üzere yeni yıl konuşmasında Kim, Amerika ana karasını vuracak nükleer füzelerin düğmelerinin masalarında hep hazır olduğunu söylemişti. Trump'ta benim de masamda düğme var ve seninkinden büyük şeklinde konuşmuştu.