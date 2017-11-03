Amerika, Sınır Geçişlerinde Yüz Tanıma Sistemini Kullanabilir

Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenleyeceği teknoloji etkinliğinde, ülkeye giriş ve çıkışlar esnasında sürücüleri araçlarından inmek zorunda kalmadan kimlik tespiti yapacak sistemler üzerinde teklifler sunulacak.

iPhone X modeline Face ID özelliğini tesis eden Apple, kimlik tespitinin geleceği ile ilgili konuda yerinde bir düşünce geliştirmiş olabilir. Zira Milli Güvenlik Bakanlığı, ülkeye giriş ve çıkış esnasında insanların araçlarından inmeden yüz taramalarını yaparak kimlik tespiti yapmayı hedefliyor.

Bakanlığın ‘Silikon Vadisi’ ofisi 14 Kasım’da ‘Endüstri Günü’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İnsanlar şapka ya da güneş gözlüğü taksalar da, sürücü yüzünü kameradan kaçırsa da kimlik tespiti yapabilecek bir sistemin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan çağrıda şöyle deniyor: “Ciddi trafik sıkışıklıklarına yol açan yolcuların sınır geçiş noktalarında araçlarından inme zorunluluklarının önüne geçmek için Amerikan sınır ve gümrük koruma müdürlüğü, yolculuk ve ticaret üzerinde olası en az etkiye neden olacak bir yüz biyometrik giriş-çıkış sisteminin tesis edilmesi konusunda çalışmaktadır. Bu davetin amacı, sürücülerin araçtan çıkmalarına yer vermeyecek biçimde kimlik tespitlerini yapabilecek kapasitede yüz tanıma kalitesinde resimler çekebilecek yenilikçi çözümlerin ortaya çıkarılmasıdır.”

Bakanlık, teklifler için yapılan davette bu tip bir sistemle çekilecek olan fotoğrafların “kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasında ve Amerika’ya giriş ve çıkışlarını belgelemek amacıyla kullanılacaktır” deniliyor. Yazıda aynı zamanda fotoğrafların toplanarak bakanlığın elinde bulundurduğu kişi kayıtlarıyla karşılaştırmak üzere gönderilmesi gerektiği de belirtiliyor. Tabii bu da ülkeye giriş çıkış yapan çok sayıda kişiyle ilgili büyük bir veri tabanı oluşacağı anlamına geliyor ki, insan hakları savunucuları gibi gruplar bu girişime karşı çıkabilirler.