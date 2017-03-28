Amerika, Tayt Giyen Yolcuların Uçağa Binmesini Yasakladı!

Amerika Birleşik Devletlerinde, özellikle Donald Trump yönetiminden sonra her türlü garip yasak ile karşılaşıyoruz. Şimdi de tayt giyen yolcuların uçağa adım atmaları yasaklandı.

Bu sabah bir United Airlines yolcusu, kapıyı açan ajanın tozluk giydiği için üç yolcunun kabineçıkmasına izin verilmediğini şikayet etmek için Twitter ile iletişim kurdu. Havayolu, kurallarının havayolu personelinin uygun olmayan yolcular için servisi reddetmesine izin verdiğini söyledi.

Olay, Denver'dan Minneapolis'e giden bir uçuş için yatılı sırasında meydana geldi. Twitter kullanıcısı Shannon Watts, şikayetinin, dar gelirli ailenin üç kızının uçağa binmesine izin vermediğini ve havayolunun garip bir politikaya imza attığını belirtti.. Bir kızın kıyafetini değiştirdikten sonra uçmasına izin verilirken, diğer iki kıza izin verilmedi.

Twitter'da üyeliği bulunan bir müşteri hizmetleri yetkilisine göre, havayolu Taşımacılığı Sözleşmesi, havayolu personelinin yalın ayak giysili "yolcular" ı içeren "Bu Yolcu veya diğer Yolcuların güvenliği için" yolculara yönelik hizmeti reddetmesine olanak tanıyor. Diğer bir mesajda, havayolu şirketi bu kararı kabin görevlisinin takdirine bıraktığı ifade edildi

Watts'ın tweetleri dikkat çekti ve sorun, havayolları büyük bir halkla ilişkiler konusu haline geldi. Hatta bu karardan şikayet etmek için pek çok yolcu Twitter'ı geçti. Kapı aracılarının takdir yetkisini ve havayolunun kızlar ve kadınlar için polisin izin verdiği kıyafetler üzerine tartışıldı.

İlk sosyal medya paylaşımlarından sonra, müşteri hizmetleri temsilcisi hiç de yumuşak olmayan bir dille ilgili şikayetleri ele aldı: "UA, Taşımacılık Sözleşmesi aracılığıyla uygun şekilde giysili değilse, yolcuları reddetme hakkına sahiptir."

