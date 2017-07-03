Amerika Uçuş Seferlerinde Uygulanan Kabin Yasağı Kalkıyor!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yaptığı açıklamaya göre Tükriye'nin de içinde bulunduğu birkaç ülkenin, Amerika'ya olan uçuş seferlerindeki kabin yasağı kalkıyor.

ABD, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden yapılacak seyahatlerde yolcuların cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabine alınmaması yönünde bir karar almıştı. Karar doğrultusunda da yolcular, elektronik cihazlarını bagajlarında götürebiliyorlardı ancak bu durum da, elektronik cihazlara zarar gelmesine olanak tanıyordu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'den ABD'ye yapılacak seyahatlerdeki elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz'da kalkmasının beklendiğini açıkladı. "Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler " dedi.

Bilal Ekşi, yaptığı açıklamaya Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi hesaplarını da ekleyerek, olayın bir nevi resmiliğini vurguladı.