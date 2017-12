Göçmenlerin Yaşayabileceği En İyi 10 ABD Şehri!

ABD'de yaşamak isteyen insanlar, bu habere göre hangi şehre göçmeleri gerektiğine karar verebilirler.

Son yıllarda “göçmen” denildiği zaman aklımıza Suriye’den ülkemize gelen insanlar geliyor. Daha rahat bir hayat sürmek için başka bir ülkeye veya şehre giden insanlara göçmen diyoruz. Bir yerden bir yere göçmek eskiden daha kolaydı, günümüzde bu işlerin ciddi prosedürleri var.

Her ne olursa olsun bir yerlere göçmek isteyen insanların büyük kısmı Amerika’ya gitmek istiyor. Bunun sebebi Amerika dünyanın en güçlü devleti diye değil, film, dizi ve diğer medya organları ile insanların çok huzurlu olduğu bir yer olarak gösterilmesi. Yani, burada sinema sektörü ve TV sektörünün çok büyük bir katkısı var.

Son dönemde ülkenin dengesiz başkanı Trump, bütün Amerika’yı bölüp göçmenlere acımasızca kurallar getirmiş olsa da normalde göçmenlik konusunda Amerika’nın güzel bir alternatif olduğunu kabul edebiliriz. Peki ABD’ye taşınacaksanız hangi şehirlere gitmelisiniz, şimdi bu konuya bir bakalım.

Bugün sizlere göçmenler için en iyi 10 ABD şehrini sunacağız. Belki iş, belki de üniversite için Amerika’ya gitmek istediğinizde hayatınızı bu şehirlerde kurabilirsiniz. Eyalet sistemi ile çalışan ABD, Trump’ın göçmen karşıtı tutumuna rağmen göçmenlere kucak açmaya devam ediyor.

Milwaukee, WI

Milwaukee, ABD’ye yeni gelenler için en ideal şehirlerden birisidir. Uygun fiyatlı bir şehir olan Milwaukee, ABD’de yaşayan göçmenlere fotoğraflı kimlik tanıyan ve göçmenlik durumlarına bakılmaksızın belirli hizmetlere erişim imkanı tanıyan bir şehir olarak dikkat çekiyor.

Los Angeles, CA

Yaşam maliyetinin yüksek olması ve insan nüfusunun fazla olmasına rağmen nüfusunun %38’ini göçmenler oluşturuyor. LA, çalışmak isteyen insanlar için de çok önemli bir yer. Şehir, normalde ortalama saatlik 8.15 dolar olan ABD asgari ücretinin çok üzerinde bir asgari ücret vermesi ile ünlüdür. Los Angeles’da asgari ücret saatlik 12 dolardan başlıyor.

Boston, MA

Boston da LA gibi göçmenlerin cenneti olarak gözüküyor. Şehir, 1900’lü yıllardan beri göçmenlerin en yoğun limanlarından birisi olarak gösteriliyor. Ayrıca 11 dolarlık cömert asgari ücreti ile çalıştığınız işten güzel paralar kazanabilirsiniz.

Seattle, WA

Los Angeles gibi Seattle’da da bir hayli fazla göçmen bulunuyor. Şehrin beşte birinin yabancı olduğu düşünülüyor. Seattle’ın göçmenlere sağladığı en yararlı hizmetlerden biri, işe hazır olma becerilerini geliştirmeye yardımcı olan “Ready to Work” programıdır. Bu program, çalışma bakanlığı tarafından göçmenlerin işgücüne entegre edilebilmesi için geliştirilmiştir.

Baltimore, MD

Baltimore, son yıllarda kendisini göçmenlere karşı daha cazip hale getirmeye çalışıyor. Eski belediye başkanı Stephanie Rawlings-Blake, göçmen ailelerin 10 yılda en azından 10.000 aileye kadar çıkmasını hedeflemişti.

Washington, DC

Trump bu durumdan memnun olmayacak, ancak ABD’nin sermayesinin çok büyük bir kısmının göçmenler tarafından sağlandığı düşünüldüğünde fazla da bir şey diyemeyecektir. Ülkenin başkenti Washington’da her yedi kişiden biri yabancı doğuyor.

San Jose, CA

San Jose, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca ABD’de ikamet eden bazı kişilere yardımcı olmak için bir takım program başlattı. Yaklaşık 180.000’den fazla ülkede bulunma hakkı olmayan göçmenlere yardımcı oluyor.

New York, NY

New York’ta yaşamak kolay değil. Pek çok kişiye göre dünyanın en güzel şehri olarak gösterilen New York’ta yaşam maliyeti çok yüksek. Haliyle burada yaşamak zorlayıcı olabiliyor. Buna rağmen burada yaşamayı göze aldıysanız, ülkenin tam bir göçmen şehri olduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin en büyük kimlik programına ve geniş dil erişim imkanına ev sahipliği yapan şehir, göçmenlerin bol olduğu, ancak Trump ve benzeri düşüncelere sahip yandaşlarının ele geçirmek istediği bir şehir görünümünde yer alıyor. Yine de şu anda New York, göçmenlere ve onların kutsal alanlarına saygı duymaya devam eden bir şehir görünümünde bulunuyor.

Chicago, IL

Chicago, nispeten yüksek bir asgari ücret, belediye kimlik programı, evrensel okul öncesi ve “kutsal alan” politikasıyla göçmenlerin gidebileceği bir yer olarak dikkat çekiyor. Yönetim açısından New York’u andıran Chicago, New York’a nazaran daha ekonomik bir şehir olarak görülüyor.

San Francisco, CA

San Francisco için birazcık zengin mekanı diyebiliriz. Evet, göçmenlere ev sahipliği yapıyor, ancak ya baştan zengin olmalısınız, ya da Amerika’ya gidip “önce” zengin olmalısınız. San Francisco Topluluk ve Ekonomi Araştırmaları Konseyi’ne göre şehirde yaşam maliyeti, ulusal ortalamanın %62,6 üzerinde.

Gördüğünüz gibi Amerika yalnızca Trump’tan ibaret değil. Bizim ülkemiz dahil pek çok ülkeyle restleşmelerine devam eden Trump’ın arkasında daha kendi insanı doğru düzgün durmuyor. Tarihi çok eski olmayan ve genel olarak bütün Amerikalıların göçmen olduğu düşünüldüğünde Trump’ın bu ırkçı tavırları anlamsızlaşıyor. Peki siz Amerika’da yaşamak ister miydiniz? Yaşayacaksınız hangi şehri tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.