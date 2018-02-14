Amerikalı İstihbaratçılardan Huawei Ve ZTE Uyarısı

Huawei ve ZTE'nin Çin hükümetinin kontrolünde olan firmalar oldukları, dolayısı ile Amerikan telekomünikasyon ağı içerisinde yer edinmemeleri gerektiği, zira Amerika aleyhine ajanlık faaliyetlerinde bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi.

Amerikan piyasasını fethetme planları yapan Huawei'nin işi zor oldukça. Bu hafta FBI, CIA ve NSA gibi istihbarat birimlerinden yarım düzine üst düzey yönetici bu hafta yaptıkları açıklamada, Huawei ve Huawei'nin ortak çalışma yürüttüğü bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin casusluk faaliyetleri yürüttüklerine dair endişeleri tekrar gündeme getirdiler.

FBI yöneticisi Chris Wray Salı günü senatoya verdiği ifadede "Bizim değerlerimizi taşımayan yabancı hükümetlerin etkisi altında bulunan herhangi bir firma ya da birimin, telekomünikasyon ağlarımızda pozisyon kazanmalarına müsaade etmenin beraberinde getireceği risklerden ötürü derin endişe duyuyorum" demişti.

Huawei aynı zamanda Amerika'da mobil operatörü olmayan perakende satış mağazalarının sayısını ikiye katlama girişiminde de bulunmuş, fakat bu saldırgan tutumu firmayı daha da zora sokmuştu Zira firmanın öncü modeli Mate 10 ile ilgili sahte müşteri değerlendirmeleri Best Buy'ın web sitesinde açığa çıkmıştı.