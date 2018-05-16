Milyarder George Soros, Tesla'nın Yeni Yatırımcısı Oldu

Macaristan asıllı Amerikalı milyarder George Soros tarafından kurulan ve yönetilen yatırım firması, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisse senedine dönüşebilir tahvillerinden, 35 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın siparişleri hazırlayamadığı ve zor günler geçirdiğine dair haberler çıkmıştı. Tesla'nın batacağı iddiaları konuşulurken Amerikalı milyarder George Soros'un yatırım şirketi, hisselerin bir kısmını alarak adeta Tesla'yı ipten aldı. Soros Fund Management şirketi, Tesla'nın hisse senedine dönüşebilir tahvillerinden 35 milyon dolarlık bir pay aldı.

Elektrik gücüyle çalışan araçlar tasarlayan Tesla'nın, son zamanlarda üretimdeki beklentileri karşılayamadığı ve bu nedenle yatırımcı baskısı ile karşılaştığı söyleniyordu. Elon Musk'ın şirketinin en iddialı olduğu konulardan biri olan otonom sürüş konusunda da geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan bir kaza yaşanmıştı. Tesla markalı bir araç Kaliforniya'da ölümlü bir kazaya karışmış ve araçların güvenliği ile ilgili tartışmalar başlamıştı.

Kaliforniya'daki kazadan önce ABD'li şirketin hisseleri 316 dolar seviyesindeyken kaza sonrası 284 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Yılın ilk çeyreği itibariyle Elon Musk'ın şirketinin ürettiği elektrikle çalışan araç sayısı toplam 300 bini geçmiş durumda. Pazartesi günü Musk'ın, çalışanlarına şirketin "kapsamlı bir yeniden yapılanma" geçirdiğini söylediği belirtildi. Soros daha önce de Tesla hisselerini satın almış, ancak geçen sene sahip olduğu hisselerini elinden çıkarmıştı. Bu sefer Soros'un Elon Musk'a destek olacağı ve bu hamleyle Tesla'yı darboğazdan çıkarabileceği belirtildi