Disney-Fox Birleşmesi Resmi Soruşturmaya Uğrayabilir

Birleşmeyle ilgili haberlerden rahatsızlık duyan tanınmış senatörler, konuyu senatonun gündemine taşıma eğilimi gösteriyorlar.

X-Men severler, Disney’in, 21st Century Fox’un büyük bölümünü satın alma planlarıyla ilgili haberlere seviniyor olabilirler ama, Senato’daki Demokratlar ve Yargı Yüksek Mahkemesi’nin Anti-Tekel Komiteleri o kadar da heyecanlı değiller gelişmeyle ilgili olarak.

Variety’nin haberine göre tanınmış Demokratlar, tekel yasalarını potansiyel olarak ihlal edebilecek bu birleşmeyle ilgili endişelerini dile getirmeye başladılar.

"Senato Yargı Anti-tekel Komitesi”nin kıdemli bir üyesi olan Senatör Amy Klobuchar yaptığı bir açıklamada “Bu işlemin, Amerikalı tüketiciler üzerindeki etkisi konusunda endişeliyim” dedi. Aynı zamanda bu birleşmenin, televizyon, film ve medya alanında önemli etkilere neden olabilecek, sektörel değişiklikleri beraberinde getirecek yeni bir birleşme olduğunu da sözlerine ekledi.

Bildirildiği kadarıyla Klobucher, Anti-Tekel Komitesi ve Yargı Komitesi başkanları olan Senatör Mike Lee ve senatör Chuck Grassley’den, konuyla ilgili bir oturum düzenlemeleri talebinde bulundu.

Aynı zamanda kendi komitesi olan "Yargı Yüksek Mahkemesi"nin Tekel Alt Komitesi’ne, söz konusu anlaşmayı yakından incelemesi çağrısında bulunan Temsilci David Cicilline, “Disney’in öneri aşamasında olan 21st Century Fox'u satın alma işlemi, TV, sinema ve haber içerikleri kontrolünün, tekil bir medya devinin ellerine bırakılması tehdidini beraberinde getiriyor” dedi.

“Eğer onaylanırsa” diyerek sözlerine devam eden Cicilline, “bu birleşme, tüketicilerin neyi izleyebilecekleri konusunda kısıtlama getirme ve kablolu yayın faturalarını attırma imkanı verecektir Disney’e. Disney 300’den fazla kanalı, 22 bölgesel spor kanalını, Hulu’nun kontrolü ve Roku’nun önemli bir bölümünü eline almış olacak” dedi.

Disney’in 2012 yılında Lucasfilm’i satın almasından bu yana firma halihazırda Amerikan eğlence sektöründe tekil, lider bir aktör olarak öne çıkmış durumda. Bu denli ilginç karakteri ve birbirinin sırtını kaşıyan dünyaları görmek heyecanlı olmakla birlikte, boğucu da olabilir. Eğer MCU ya da Star Wars değilseniz, özgün film dünyasında rekabet etmeniz oldukça zor. Ve eğer bu birleşme gerçekleşirse, bu sorun daha da kötüye gidebilir.