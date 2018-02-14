Amerikalı Talihsiz Kadının Gözünden 14 Tane Solucan Çıktı!

Amerika'da yaşayan bir kadının, gözlerinin kaşınması sonrası girdiği zorlu mücadele sonrası gözlerinden tam 14 tane solucan çıkarıldı.

Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan bir kadın, bir insanın başına gelebilecek en enteresan ve olan biteni okurken dahi insanın tüylerini diken diken eden hadiselerden birini yaşadı. 26 yaşındaki üniversite öğrencisi bu kadının, 20 günlük süreç içerisinde gözünden tam 14 adet solucan çıktı.

At binmek ve balık tutmak için küçük bir geziye çıkan Abby Beckley, bir süre sonra sol gözünün kaşındığını fark etmiş. Bu kaşıntıları 8 gün süreyle daha yaşayan Beckley, sekizinci günün sonunda gözlerini kaşırken eline bir adet solucan gelmiş. Solucanın bir süre daha hareket edip öldüğünü gören Beckley, takip eden süreçte kaşınma semptomunu yaşamaya devam etmiş gözlerinden 4 tane daha solucan çıkarmış.

Beşinci solucanı da çıkardıktan sonra doktora gitmeye karar veren (ki dördüncü solucanı çıkarana kadar bekleyip doktora gitmemesi de inanılır gibi değil) Abby Beckley'a solucanları vücudunun içinde öldürecek anti bakteriyel ve parazit engelleyici ilaçlar verilmesi kararından vazgeçilmiş ve operasyon yapılmasına karar verilmiş. Doktorların yoğun çalışması sonrası yirminci günün sonunda toplamda 14 tane solucan çıkarılmış.

Thelazia gulosa olarak bilinen ve her biri en az 1.27 cm boyunda olan bu solucanların gözlerinden çıkarılması sonrası talihsiz kadın herhangi bir sorun yaşamamış ve o günden sonra hayatına sorunsuz bir biçimde devam edebilmiş. Kapılardan uzak, böyle bir durum başıma gelse ilk yapacağım koşarak doktora gitmek olurdu sanırım. Genç kadının soğuk kanlılığını taktir etmekle birlikte uzun süre doktora gitmemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir durumda siz doktora gider miydiniz yoksa önce siz mi müdahele etmek isterdiniz?