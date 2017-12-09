Cerrahın Düşünceyle Kontrolü Sağlayan Beyin İmplantı

Ünlü bir beyin cerrahı, yakın bir gelecekte insanların beyinlerine bilgisayar ekipmanı takılarak, elektronik cihazları zihinleriyle kontrol edebileceklerine inanıyor.

Amerika’da yaşayan 44 yaşındaki Dr. Eric Leuthardt, bu çılgın insan-makine birleşmesini hayatta iken görebilmeyi umuyor.

Dr. Leuthardt hastaların, bilgisayarlar ve diğer insanlarla elektronik telepati yoluyla iletişim kurmak için doktorların beyinlerine elektrotlar sokmalarına izin vereceklerine inanıyor.

St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nde çalışan bilim adamı “Sıvı sinir entegrasyonu tam anlamıyla gerçekleşmek üzere. Sadece zaman meselesi. 10 yıl ya da 100 yıl sürmesi, insanlık tarihinin gelişimi süreci içerisindeki materyal gelişimine bağlı. Günümüz akıllı telefonlarında görülen teknolojiye benzer bir teknolojinin, insanların kafalarına kolayca yerleştirilebilmeleri için yeterince küçülecekleri teknoloji tipinin gelişmesiyle ilgili bir durum bu. Teknolojinin kaydettiği bu gelişim sürecinde, 20 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bir cep telefonundaki her şeyin küçük bir pirinç tanesine sığdırılabileceği öngörüsünde bulunabiliriz. İşte o zaman bu şey asgari yer kaplayacak şekilde kafanızın içine sokularak gerçek anlamda etkin olabilecek bir beyin-bilgisayar ara yüzü için gerekli işlemleri yapabilir olacak” diyor.

Bu teknolojiyle insanların evlerinden çıkmadan geniş çapta bir sanal gerçeklik hissi deneyimini yaşayabileceklerini söyleyen doktor, zamanla tıpkı dövme yaptırmak ya da plastik operasyonu kadar kolay hale geleceğine inanıyor beyne implant işlemi gerçekleştirmenin.

Doktor Leuthardt, 1990’lı yıllarda yayınlanan, robotik uzuvlarını düşünceyle kontrol edip edemeyeceklerini görmek için maymunların beyinlerine elektrotlar yerleştiren Andrew Schwartz’ın çalışmasından esinlenmiş.

İnatçı epilepsi türleri üzerinde deneyler gerçekleştiren doktor, hastalarının beyinlerine, beyindeki bilgiyi toplayan elektrotlar yerleştirmiş. Ameliyat öncesinde beyindeki bilgiyi toplaması için yerleştirilen elektrotlarla birkaç gün geçiren hastalardan toplanan bilgiler, beyin faaliyeti ve bu faaliyetin hastalığı nasıl etkilediğini tespit etmek için kullanılmış.

Normalde yataklarına mahkum olmaları gereken bu hastalar, Dr. Leuthardt’ın çalışmaları sayesinde işlerini görebilir hale gelmişler.

Bazıları Space Invaders oyununda uzay gemisini düşünce yoluyla sağa ve sola doğru hareket ettirebilmişler.

Bu fikre o kadar odaklanmış ki doktor, bu konuda romanlar yazmış. Hatta olası değişikliklerle ilgili olarak hazırladığı bir çalışma ödül kazanmış.

Beklentileriyle ilgili son olarak şunu söylüyor Dr. Leuthardt: “Bu şey, insanoğlunun evrimsel rotasını değiştirecek potansiyele sahip.”