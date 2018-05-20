Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, ABD ziyareti sırasında yapay zeka ile ilgili stratejilerini açıklamış ve lider olma yönünde gittiklerini belirtmişti. ABD vatandaşları ise kendi ülkelerinden de aynısını beklemekte.

Geçtiğimiz yıllarda Çin ve Avrupa Birliği'nden de benzer açıklamalar geldiğini belirten vatandaşlar, kendi ülkelerinin geleceği açısından bir yapay zeka politikası benimsenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Fransa hükümeti "Anlamlı yapay zeka için" başlığıyla 147 sayfalık bir rapor yayınlamıştı. Bu raporda dünyaca ünlü matematikçi Cédric Villani'nin de imzası bulunmakta.

Raporda Fransız hükümeti, yapay zekaların iş dünyası üzerindeki etkisini tahmin ediyor ve vatandaşlarının lehine olabilecek şekilde değişimlerin gerçekleşmesini hedefliyor. Macron konuyla ilgili “Bence yapay zeka, tüm iş kollarını değiştirecek ve bir sonraki adımda sorunlar olacaktır. Bu sebeple değişimin bir parçası olmak istiyorum, aksi takdirde ülkemde iş dünyasının bozulmasına sebep olacağım” sözlerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ise ülkelerinde birçok yapay zeka gelişimi gösterilmesine rağmen hükümet tarafında ilginin düşük olmasına tepkililer. Halk, süper güç olarak kalmayı istiyorlarsa yapay zeka gerçeğini göz ardı edemeyeceklerini belirtiyor ve Trump'tan bu konuda bir hamle bekliyorlar. Hükümetin ekonomik konuda destekler verdiği bilinse de halk tam olarak bir strateji istemekte. Umarız biz de ülkemizde bir gün bu tarz tartışmalara girebilir ve yapay zekaya önem vermeye başlayabiliriz.