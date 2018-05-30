Amerika, ZTE'ye Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı

Uluslararası ticaret hukukuna aykırı davranan telefon ürecisinin aldığı cezalar iyice belini büktü.

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, ambargo uygulanan Çin kökenli şirket ZTE ile büyük imtiyazlar karşılığında geçici bir anlaşma yoluna gitti. Fakat bu anlaşma halen daha ZTE’nin geleceği hakkındaki soru işaretlerini dindirmiyor.

Hali hazırda bir çok potansiyel ve mevcut müşterisini kaybettiğini belirten firmanın uğradığı zarar da ölçülemeyecek kadar büyük. Telstra ve MTN şirketlerinin, ZTE ile ortaklıklarını keserek bazı telefonları ürün listelerinden çıkardıkları biliniyor. ZTE’nin ABD kökenli en büyük ortağı AT&T ise, giriş telefonlarını müşteriyle buluşturacakları başka firmalar aramaya başladı.

Kuzey Kore ve İran’da uluslararası ticaret kullarını ihlal ettiğini kabul eden firmaya, bu davranışı 892 milyon dolara mâl olmuştu. Fakat bu cezaya razı olmayan firmaya 1.3 milyar dolar daha ceza kesildi. Firmanın bu yılki toplam zararının 3.1 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.

Yine tahmini olarak bu kayıp, firmanın gelirinin %17’sine denk geliyor ve bu da demek oluyor ki, her an şirkette birileri işinden olabilir. ZTE, çoğunluğu kendi ülkesinde olmak üzere, tam 75.000 çalışana sahip bir şirket.

Telefon ve telefon aksesuarları üreten firma daha önce, ABD’li denetçilerin kendilerine adil davranmadığını ve 2017 yılında kesilen cezanın da çok sert olduğunu belirtmişti.